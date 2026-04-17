Tri uslova Irana za prolaz kroz Ormuski moreuz: Preti potpuno zatvaranje i haos na tržištu nafte
IRANSKI izvor je za novinsku agenciju Fars rekao da će američka blokada Ormuskog moreuza, ako se nastavi, „biti smatrana kršenjem primirja“.
Upozorio je da će, ako se blokada nastavi, Teheran odgovoriti potpunim zatvaranjem ključne brodske rute, što bi verovatno izazvalo nagli rast cena nafte i gasa.
Isti izvor je naveo da se za prolazak brodova kroz ovaj važan ekonomski koridor, nakon što se ponovo otvori, primenjuju tri uslova:
- Brodovi moraju biti komercijalni, a ne vojni
- Brodovi moraju koristiti samo rute koje je odredio
- Iran Sav tranzit mora se odvijati u „koordinaciji“ sa iranskim snagama
Tramp: Blokada će ostati na snazi dok se sporazum ne zaključi 100% Predsednik SAD
Donald Tramp je ranije danas izjavio da će američka blokada ostati „na punoj snazi“ dok se ne postigne mirovni sporazum.
Tramp je napisao da će blokada ostati na snazi dok se sporazum ne zaključi „100%“, dodajući da očekuje da će se to dogoditi „VRLO BRZO“. Američki general Den Kejn je juče rekao da su odmah nakon uvođenja blokade brodovi pokušali da je probiju i da je najmanje 14 plovila sprečeno da prođe.
(Indexhr)
