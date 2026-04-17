Svet

EU sprema hitan potez: Moguća aktivacija zaliha goriva zbog krize u Ormuskom moreuzu

В.Н.

17. 04. 2026. u 17:43

EVROPSKA unija je spremna da koordinira oslobađanje zaliha goriva za mlazne avione, ako se poremećaji u saobraćaju u Ormuskom moreuzu nastave, izjavio je danas portparol EU.

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

- Trenutno nema nestašice goriva u EU. Međutim, pripremamo se za moguće nestašice mlaznog goriva. Ako se situacija u Ormuskom moreuzu nastavi, EU će se pripremiti da pokrene moguće koordinisano oslobađanje zaliha mlaznog goriva - rekao je portparol EU u saopštenju za Rojters.

Portparol je dodao da iransko saopštenje da će dozvoliti slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz ne menja trenutne planove EU, navodeći da će sledeće nedelje biti jasnije da li moruz ostaje otvoren.

Evropske avio-kompanije i regulatori upozorili su na otkazivanje letova i prizemljivanje aviona ukoliko se uskoro ne smanje problemi u snabdevanju gorivom za mlazne avione, koji su posledica blokade Ormuskog moreuza od strane Irana.

Iran je danas saopštio da će ponovo otvoriti Ormuski moreuz za komercijalni brodarski promet, nakon što je postignut sporazum o prekidu vatre u Libanu.

(Tanjug)

