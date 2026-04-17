"SAD najvrelija zemlja na svetu" Tramp likuje: Svi na svetu se smejali Americi! Ali više ne - niko se ne smeje!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp se oglasio o stanju nacije, tvrdeći da su Sjedinjene Države trenutno „NAJVRELIJA“ zemlja na svetu.

Svoju procenu je izneo u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Tramp je uporedio trenutno stanje stvari sa stanjem svog naslednika, Džoa Bajdena.

- Pre samo kratkog vremena, pod Pospanim Džoom Bajdenom, BILA JE MRTVA, ISMEVALI SE ŠIROM SVETA!!!“, napisao je.





Svoj post je zaključio izjavom: - Ali više ne - Niko se ne smeje!!!

Poruku je potpisao sa „Predsednik DJT-a“.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp dao je izjavu ranije danas nakon što je Iran objavio da je Ormuski moreuz ponovo otvoren za punu plovidbu.

Rekao je da je moreuz „potpuno otvoren i spreman za poslovanje“, ali je dodao da će američka pomorska blokada u vezi sa Iranom ostati na snazi.

Tramp je naglasio da će blokada ostati na snazi dok se američki „sporazum“ sa Iranom u potpunosti ne završi, dodajući da bi proces trebalo da se brzo odvija jer je, kako tvrdi, većina ključnih tačaka već dogovorena.

(Indeks.hr)

