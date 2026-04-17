Slučaj Čarli Kirk: Optuženi za njegovo ubistvo traži da na suđenju budu zabranjene kamere

TAJLER Robinson, koji je optužen za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, i njegov tim advokata tražili su da na njegovom suđenju budu zabranjene kamere, navodeći da prenosi iz sudnice krše njegovo pravo na fer suđenje, preneo je danas CNN.

Foto: Bethany Baker/POOL/The Salt Lake Tribune/ZUMA Press Wire/Zuma Press/Profimedia

Robinson bi kasnije danas trebalo da se pojavi pred sudom, a njegovi advokati tvrde da pristrasno izveštavanje o suđenju utiče na potencijalne porotnike.

Branioci su kao primer naveli izveštaj Njujork Posta u kojem se sugeriše da je Robinson priznao Kirkovo ubistvo tokom prvog pojavljivanja u sudnici nakon podizanja optužnice 11. decembra.

- Pretežna svrha prenosa uživo nije edukativno izveštavanje o sudskom postupku, već profit od reklamiranja, senzacionalizam, političke agende i, u najvećoj meri, blaćenje Tajlera Robinsona - napisali su njegovi advokati u svom zahtevu za zabranu kamera.

Tužioci nameravaju da traže smrtnu kaznu za Robinsona ukoliko bude osuđen za napad na konzervativnog aktivistu 10. septembra prošle godine, dok se obraćao hiljadama ljudi u kampusu Univerziteta Juta Veli u Oremu. Robinson, koji je juče napunio 23 godine, još se nije izjasnio o krivici.

Medijske organizacije, tužioci i Kirkova udovica, Erika Kirk, žele da sud dozvoli kamere. Oni tvrde da je to najbolji način da se zaštite od dezinformacija i teorija zavere koje zabrinjavaju Robinsonov tim odbrane u vezi transparentnosti procesa.

Tokom decembarskog ročišta prošle godine, sudija Toni Graf je nakratko zaustavio prenos uživo i naredio da se kamera premesti nakon što je prikazala okove optuženog, kršeći naredbu o pristojnosti suda. Zatim je ročište u januaru prekinuto kad su se Robinsonovi advokati žalili da kamere snimaju njihovog klijenta u krupnom planu tokom prenosa uživo. Sudija je potom naredio snimatelju da ne snima Robinsona do kraja ročišta.

Pitanje prisustva kamera u sudnici i prenosima suđenja uživo različito se tretira među američkim saveznim državama, a mnoge, uključujući Jutu, daju sudijama diskreciono pravo da odluče da li će dozvoliti kamere.

Kamere su generalno zabranjene u saveznim sudovima, podsetio je CNN.

- Postoji presedan Vrhovnog suda prema kojem sudovi generalno moraju da budu otvoreni za javnost, ali to nije apsolutno pravo - rekla je profesorka prava Univerziteta u Juti Tenejl Braun. Ona je dodala da, čak i ako se dozvoli pristup javnosti, to ne znači pravo na emitovanje ili snimanje.

Robinsonovi advokati pokušavaju da odlože njegovo preliminarno ročište u maju, kada tužioci moraju da pokažu da imaju dovoljno dokaza za početak suđenja.

(Tanjug)

