Američki šou se nastavlja: Tramp raspalio po tastaturi i Takeru, sukob blizu eskalacije
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je uputio oštre kritike na račun bivšeg voditelja Foks njuza Takera Karlsona, nastavljajući javni sukob između njih dvojice.
Na društvenoj mreži Truth Social objavljena je njegova poruka u kojoj je još jednom izneo negativan stav o novinaru, ponavljajući tvrdnje o njegovom niskom koeficijentu inteligencije.
Tramp je tom prilikom podelio link ka članku u kojem se navodi da je, prema nedavnim anketama, značajno popularniji među republikanskim biračima od Karlsona.
Komentarišući taj tekst, Tramp je napisao:
- Taker je čovek sa niskim koeficijentom inteligencije, uvek ga je lako pobediti i ozbiljno je precenjen. -
Ovo nije prvi put da američki predsednik iznosi ovakve ocene. Ranije je u izjavi za Njujork post naveo da Karlsona smatra osobom sa niskim koeficijentom inteligencije koja „nema predstavu šta se dešava“.
Povod za te izjave bila je Karlsonova kritika američko-izraelske vojne operacije u Iranu.
Sam Karlson je u više navrata javno osuđivao postupke Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu. Posebno je isticao da je bombardovanje civilne infrastrukture neprihvatljivo i upozoravao da takva vojna akcija može dovesti do globalnih posledica, uključujući nestašice hrane i novu „Veliku depresiju“.
(Alo)
Preporučujemo
Tramp pojasnio: Ormuski moreuz je otvoren - blokada važi samo za Iran
17. 04. 2026. u 16:20
Propao pokušaj Kube da stupi u kontakt sa Trampom: Pismo zaustavljeno na aerodromu
17. 04. 2026. u 11:26
Šok strategija Pariza: Rafal F5 leti sa dronovima umesto novih lovaca 5. generacije
18. 04. 2026. u 21:33
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
