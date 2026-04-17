Američki šou se nastavlja: Tramp raspalio po tastaturi i Takeru, sukob blizu eskalacije

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je uputio oštre kritike na račun bivšeg voditelja Foks njuza Takera Karlsona, nastavljajući javni sukob između njih dvojice.

Na društvenoj mreži Truth Social objavljena je njegova poruka u kojoj je još jednom izneo negativan stav o novinaru, ponavljajući tvrdnje o njegovom niskom koeficijentu inteligencije.

Tramp je tom prilikom podelio link ka članku u kojem se navodi da je, prema nedavnim anketama, značajno popularniji među republikanskim biračima od Karlsona.

Komentarišući taj tekst, Tramp je napisao:

- Taker je čovek sa niskim koeficijentom inteligencije, uvek ga je lako pobediti i ozbiljno je precenjen. -

Ovo nije prvi put da američki predsednik iznosi ovakve ocene. Ranije je u izjavi za Njujork post naveo da Karlsona smatra osobom sa niskim koeficijentom inteligencije koja „nema predstavu šta se dešava“.

Povod za te izjave bila je Karlsonova kritika američko-izraelske vojne operacije u Iranu.

Sam Karlson je u više navrata javno osuđivao postupke Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu. Posebno je isticao da je bombardovanje civilne infrastrukture neprihvatljivo i upozoravao da takva vojna akcija može dovesti do globalnih posledica, uključujući nestašice hrane i novu „Veliku depresiju“.

(Alo)

