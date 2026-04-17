"Sve je prazna priča" Lukašenko poručio Americi: Vaša politika pokazuju da ste diktatori

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko nazvao je Sjedinjene Američke Države pravim diktatorima, istakavši da bi trebalo da nauče od Belorusije kako izgleda prava demokratija.

- Vi (SAD) samo pričate o demokratiji i ljudskim pravima — sve je to prazna priča. Vaša politika u Venecueli, pretnje Kubi i rat na Bliskom istoku, kao i ostalo, pokazuju da ste u stvari diktatori, a ne demokrate - rekao je Lukašenko u intervjuu novinaru RT Riku Sančezu.

Beloruski lider ukazao je da SAD u spoljnoj politici sprovode svoje interese na sve načine, u ovom slučaju reč je o nafti i gasu i kontroli nad njima, pa i vojnim putem, ne vodeći računa o ljudskim pravima.

- Spremni ste da bombardujete, rušite i razarate bez obzira na ljudska prava - rekao je Lukašenko, dodajući da je to osnova diktature.

On je poručio da će o pravoj demokratiji SAD morati da nauče od Belorusije.

- Kod nas je mnogo više stvarne demokratije i stvarnih ljudskih prava nego kod vas. O kakvim pravima možete da govorite ako ubijate ljude? Kad je čovek mrtav, koja prava ima? On je mrtav - zaključio je Lukašenko.

Podsetimo, Sjedinjene Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp izjavio da će „Kuba uskoro propasti“, navodeći da Venecuela, nekada glavni snabdevač ostrva naftom, od nedavno ne šalje naftu ili novac Kubi.

(Sputnjik)

