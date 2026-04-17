NEMAČKI suverenisti, okupljeni oko Alternative za Nemačku (AfD), usvojili su, uoči ključnih jesenjih izbora u istočnonemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhalt, manifest koji opisuju kao "radikalni i proetnički".

Na više od 150 stranica, navedeni su opsežni planovi za reformu Saksonije-Anhalt, koji uključuju suzbijanje imigranata i podršku velikim porodicama nemačkog porekla. AfD se visoko kotira u anketama javnog mnjenja u toj pokrajini i vrlo je verovatno da će osvojiti ubedljivu većinu na regionalnim izborima u septembru.

Saksonija-Anhalt, kao i veći deo bivše Istočne Nemačke, uporište je AfD, ali stranka dobro stoji širom zemlje. Lane je bila druga na saveznim izborima, osvojivši 20,8 odsto glasova i rekordnih 152 od ukupno 630 mesta u Bundestagu.

Kancelarija za zaštitu ustava u Saksoniji-Anhaltu je 2023, klasifikovala pokrajinski ogranak AfD kao "ekstremističku organizaciju krajnje desnice", a lane je to učinila i federalna obaveštajna služba, što je kritikovala i Bela kuća. AfD je osporila takve klasifikacije, a nemački sud je izrekao privremenu zabranu upotrebe tih termina dok se ne donese konačna presuda, što je u vrhu partije doživljeno kao velika pobeda.

- Trenutna antiruska politika etabliranih stranaka nije u interesu Nemačke - navodi se u manifestu i poziva na ukidanje energetskih sankcija Rusiji i uvođenje više ruskog jezika u škole.

Centralni deo planova AfD su mere za podršku velikim porodicama ljudi koji su etnički Nemci. AfD želi da se bori protiv "istrebljenja nemačkog naroda poreskiM olakšicaMA velikim porodicama i besplatnom brigom o deci". Za nizak natalitet AfD krivi "seksualne devijacije i nereproduktivni način života", a planira da zabrani gej zastave u pokrajinskim školama i ukine finansiranje javnog RTV servisa.

Poznavaoci kažu da je program u ovoj pokrajini pokazatelj šta stranka namerava da uradi ako dobije više moći širom zemlje. U nacrtu manifesta, uključeni su i planovi za deportaciju izbeglica i tražilaca azila, ili njihov smeštaj u prihvatne centre.

Manifest želi da poboljša odnose sa Rusijom, suprotno politici vlade kancelara Fridriha Merca.

- Kažemo "da" stalnim deportacijama, reemigraciji i besplatnim ustanovama za brigu o deci - poručuje vodeći kandidat AfD u Saksoniji-Anhalt, Ulrih Zigmund, inače, zvezda TikToka i ističe da je u pitanju istorijski trenutak za celu zemlju, jer bi prvi put od Drugog svetskog rata u jednom nemačkom regionu stranka ovakve orijentacije bila na vlasti.

STRANKA desnih suverenista, Alternativa za Nemačku (AfD) prvi put je izbila na čelo nacionalne ankete sa 27 odsto podrške, dok istovremeno raste nezadovoljstvo građana radom vladajuće koalicije, pokazalo je najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije YouGov. AfD je pretekla sve ostale političke partije, navodi Dojče vele. Čak 79 odsto ispitanika izjavilo da nije zadovoljno aktuelnom koalicijom, što je značajan porast u odnosu na 55 odsto sredinom 2025.

Konzervativni blok Hrišćansko-demokratska unije Nemačke i Hrišćansko-socijalne unije Bavarske (CDU/CSU) zabeležio je pad od tri procentna poena na 23 odsto, što je njegov najniži rezultat u ovom istraživanju od kraja 2021. Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) pala je na 13 odsto podrške, dok su Zeleni i Levica zabeležili blagi rast od po jedan procentni poen, dostigavši 14, odnosno deset odsto.