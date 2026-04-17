Propast avio-kompanija u Evropi zbog goriva: Lufthanza gasi produžnicu i prizemljuje avione, holandski KLM otkazuje čak 160 letova

LUFTHANZA grupa je trajno ugasila svoju regionalnu podružnicu Lufthanza CityLine sa trenutnim dejstvom.

Svih 27 aviona biće prizemljeno počev od 18. aprila 2026.

Odluka je doneta zbog naglog rasta troškova avio-goriva i razornog talasa uzastopnih štrajkova. Od 8. aprila, piloti i kabinsko osoblje iz tri različita sindikata organizovali su četiri odvojena štrajka, što je u najgorim danima prizemljilo do 90 odsto letova Lufthanze. Frankfurt i Minhen su bili najteže pogođeni.

Lufthanza je saopštila da je zatvaranje ubrzanje planova koji su već bili u toku. Zastareli avioni kompanije CityLine bili su pri kraju svog radnog veka i imali su visoke operativne troškove.

Kompanija je već planirala da prebaci operacije na Lufthansa City Airlines, noviju podružnicu u kojoj su posade plaćene manje i imaju manje beneficija.

Lufthanza takođe povlači svoja poslednja četiri Erbasa A340-600 i prizemljuje dva Boing 747-400 do kraja letnjeg reda letenja.

Holandski KLM otkazuje čak 160 letova

Holandska avio-kompanija KLM otkazaće 160 letova u Evropi tokom narednog meseca zbog rasta troškova goriva.

Kompanija je u četvrtak saopštila da će smanjenje obuhvatiti manje od 1% njenog ukupnog evropskog saobraćaja i da putnici ne bi trebalo da osete veće poremećaje.

KLM je naglasio da ne postoji fizički nedostatak mlaznog goriva, već da su letovi postali preskupi za obavljanje zbog naglog rasta cena, što je povezano sa aktuelnim geopolitičkim tenzijama, posebno u vezi sa sukobom koji uključuje Iran.

Kompanija je dodala da pažljivo prati situaciju i da će prilagođavati svoj raspored letova u skladu sa razvojem događaja na tržištu energenata.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se evropske avio-kompanije suočavaju sa povećanim troškovima poslovanja, a pojedini stručnjaci upozoravaju da bi dalji poremećaji u snabdevanju mogli dodatno uticati na cene karata i dostupnost letova.

KLM je poručio da će pokušati da minimizira uticaj na putnike i da će im ponuditi alternativne opcije gde god je to moguće.