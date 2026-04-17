"Tramp je uveo novu religiju, ne ispoveda više hrišćanstvo" Taker Karlson ogolio mračnu tajnu - ko je zapravo antihrist? (VIDEO)
DONALD Tramp u stvari ispoveda „izraelizam“, a ne hrišćanstvo, tvrdi novinar Taker Karlson, kritikujući predsednikovu politiku na Bliskom istoku.
Karlson je to izjavio kao reakciju na kontroverzne Trampove izjave iz protekle nedelje, uključujući napade na papu Lava XIV i objave u kojima sebe prikazuje kao figuru nalik Hristu.
U ponedeljak je Tramp američkog papu nazvao „slabim“ i „lošim za spoljnu politiku“, nakon što je papa ocenio da je Trampova pretnja uništenjem civilizacija Irana „potpuno neprihvatljiva“ i rekao da Isus „ne sluša molitve onih koji vode rat, već ih odbacuje“.
U svojoj emisiji, Karlson je tvrdio da su Sjedinjene Države pokrenule rat protiv Irana „u ime Izraela“ i „na podsticaj Izraela“.
- Koja je zapravo religija Donalda Trampa? Očigledno nije hrišćanstvo. To je izraelizam. To je odbrana Izraela - rekao je Karlson, dodajući da je podrška jevrejskoj državi postala „građanska religija“ američke vlasti.
Donald Tramp je podelio AI-generisanu sliku na kojoj je prikazan kao figura u odori koja isceljuje nepokretnog čoveka, okružen orlovima, borbenim avionima i pripadnicima američke vojske, dok su u pozadini Kip slobode i američka zastava. Kasnije je obrisao objavu, navodeći da su je „lažni mediji“ pogrešno protumačili.
Tuker Karlson je rekao da takvi postupci predstavljaju „izrugivanje Bogu od strane svetovnog lidera“ i pohvalio bivšu kongresmenku koja je objavu nazvala „više nego bogohuljenjem“ i „duhom Antihrista“.
Potpredsednik SAD Džej di Vens, koji je katolik, stao je na Trampovu stranu, istakavši da je „veoma važno da papa bude oprezan kada govori o pitanjima teologije“.
Nekoliko visokih američkih zvaničnika koristilo je religijsku simboliku kako bi opravdalo rat sa Iran, a ministar odbrane Pete Hegset pozvao je Amerikance da se mole za pobedu „u ime Isusa Hrista“.
(RT)
