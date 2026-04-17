Treba sad vraćati Soroševe dolare: Mađar koji još zvanično nije premijer kaže da je pao dogovor sa EU o odmrzavanju novca

LIDER partije Tisa Peter Mađar izjavio je danas da će pre formiranja vlade utvrditi tačke saglasnosti sa Evropskom unijom kako bi se odblokirala zamrznuta sredstva, poručivši da "nema vremena za gubljenje".

Foto: Profimedia/Sputnjik/Ekaterina Chesnokova /Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / Abaca Press

Mađar je rekao da se već danas u Budimpešti očekuju pojedini zvaničnici EU radi neformalnih razgovora.

Mađar je prethodno, 14. aprila, razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o deblokadi zamrznutih evropskih sredstava za Mađarsku, navodeći da je cilj da građani te zemlje što pre dobiju pristup razvojnom novcu Evropske unije.

Prema njegovim rečima, EK je poručila da će blisko sarađivati sa budućom mađarskom vladom kako bi se u kratkim rokovima ostvarili konkretni rezultati i obezbedilo da građani i institucije dobiju sredstva iz evropskih fondova.

Evropska unija je zamrznula oko 17 milijardi evra u fondovima za koheziju i oporavak od kovida zbog niza pravnih sporova sa Budimpeštom u vezi sa vladavinom prava, nezavisnošću pravosuđa, akademskim slobodama, zakonom o azilu i pravima LGBT zajednice.

(Tanjug)