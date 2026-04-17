Rusija sa skoro 700.000 vojnika juriša na Donbas, sve je gotovo: Vodeći ukrajinski obaveštajac došao do jezivih informacija za Kijev
RUSKA Federacija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistok Ukrajine s ciljem zauzimanja celog Donbasa do septembra, izjavio je danas zamenik načelnika vojne obaveštajne službe Ukrajine Vadim Skibicki.
Skibicki je, u intervjuu za Fajnenšel tajms, istakao da pojačani raketni i napadi dronovima predstavljaju deo šire strategije Moskve za uništavanje infrastrukture i pripremu terena za novu prolećno-letnju ofanzivu.
- Rusija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistoku Ukrajine, angažujući strateške rezerve kako bi pojačala svoje snage za dodatnih 20.000 vojnika. Sa oko 680.000 vojnika na terenu, cilj je zauzimanje celog Donbasa do septembra - rekao je Skibicki, pozivajući se na procene ukrajinske obaveštajne službe.
Prema njegovim rečima, takvi potezi ukazuju da Moskva ne pokazuje ozbiljnu spremnost za pregovore, već planira nastavak rata.
On je naveo i da ruske snage pojačavaju napade balističkim raketama na ukrajinske gradove, ističući da Moskva mesečno proizvodi oko 60 raketa uz proširen broj lansirnih sistema. Prema njegovim rečima, Ukrajini i dalje nedostaju savremeni sistemi protivvazdušne odbrane, poput američkih patriota, kako bi zaštitila celu teritoriju.
Skibicki je upozorio da je kritična infrastruktura, posebno energetski objekti, teško oštećena tokom zimskih vazdušnih udara Rusije i da ostaje veoma ranjiva usled unapređenja ruske taktike napada.
(Tanjug)
Preporučujemo
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
