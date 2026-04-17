Iranska garda žestoko preti: Poslali poruku SAD i Izraelu
KORPUS islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su iranske oružane snage u "punoj borbenoj gotovosti sa prstom na obaraču" i upozorio da će svaki čin "agresije SAD i cionističkog režima" biti dočekan "odlučnim i razarajućim odgovorom".
IRGC je u saopštenju povodom Dana iranske vojske naveo da je uloga vojske ključna u odbrani Irana tokom, kako je navedeno, "rata agresije" koji su nametnuli SAD i izraelski režim, prenela je agencija Tasnim.
U saopštenju se tvrdi da je neuspeh neprijateljskih planova, uključujući kopnene i pomorske operacije i planove zauzimanja iranskih ostrva u Persijskom zalivu, rezultat visoke borbene gotovosti i operativnog delovanja iranske vojske uz koordinaciju sa snagama IRGC-a.
Dodaje se da takva koordinacija šalje poruku da bi svaki "glupi čin" neprijatelja bio dočekan "smrtonosnim udarcima", uz "poniženje, strateški poraz i sramotu".
IRGC navodi i jačanje kapaciteta protivvazdušne odbrane i, kako tvrdi, uspešne i razarajuće operacije dronovima protiv neprijateljskih ciljeva kao i konsolidaciju "neprobojnog pojasa bezbednosti" na granicama i nadzorne i ofanzivne operacije u Omanskom moru.
U saopštenju se ističe da iranska vojska i IRGC, u jedinstvu i koordinaciji, ostaju u stanju "bojne tišine, ali pune pripravnosti", pod vođstvom ajatolaha Sejeda Modžtabe Hamneija.
Na kraju je navedeno da IRGC "drži prst na okidaču" i da su spremni da odgovore "snažnim, destruktivnim i žalosnim odgovorom na svaku agresivnu ili kriminalnu akciju SAD, Izraela i njihovih saveznika."
(Tanjug)
