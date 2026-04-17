Generali posle bitke: Politiko "zna" zašto je Orban izgubio izbore, a znaju li kako ih je Mađar dobio?

"ČUVENI" Politiko dao objašnjava da je Viktor Orban izbore izgubio jer je drugovao sa Donaldom Trampom. Znači li to da je Peter Mađar dobio izbore jer je drugovao sa Sorošem?

Uvek generali posle bitke, čije analize bi trebalo da ostanu duboko zakopane u smeću i odakle potiču, tekstove Politika više niko ne uzima za ozbiljno, ali zbog onih neozbiljnih koji bi mogli poverovati ovakvim "člancima" moraju se neke stvari objasniti.

Naime po mišljenju Politika birači Viktora Orbana su mu okrenuli leđa jer je previše sarađivao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, a poseta Džej di Vensa Mađarskoj bila je poslednji eksker u politički mrtvački sanduk Fidesa. Tako bar kaže Politiko.

Na talasu Soroševih "zelenih" - Peter Mađar

Ako pak uzmemo činjenice i pomenemo da je dok je Džozef Bajden bio predsednik SAD Orban je vatreno podržavao Trampa i nikad nije odustao od prijateljstva i savezništva, čak i kad su Trampu svi okretali leđa, pa i Vašingtonu do groba verni Britanci. Orban je stajao čvrsto u svom stavu i ono što je obećao svojim građanima i glasačima nije menjao kako vetar duva.

- Bliskost sa SAD u sadašnjim okolnostima nije se naročito dopala mađarskim biračima - navodi se u tekstu Politika, i ovo je zapravo sjajna rečenica. Zašto? Jer oslikava majndset zapadnjačke političke elite - trenutna okolnost jednaka mom interesu. Orban je čovek od principa i dela. Ne praznih reči, lažnih zabrinutosti. To je čovek koji je Briselu pljunuo u lice i otišao kod Vladimira Putina, bez kojeg Evropa koja ga sada mrzi ne može.

Šta će biti sutra kada Putin opet bude na tečnom nemačkom govorio pred Bundestagom, kada neki novi ruski predsednik bude dočekivan kao mali bog tamo u Briselu, Parizu, Londonu? Tada će se zaboraviti ostavština Orbana, ali je suverenisti nikad neće izbrisati i ugradiće je u svoje ideološke temelje kao primer kako se stoji postojano i kada se gubi.

Zato je jadna ova "analiza". Umesto što pričaju kako je Orban izgubio zbog Trampa, neka kažu kako je Mađar pobedio zbog Soroša. Mnogo opsežnija analiza bi bila analiza mehanizma upumpavanja miliona dolara od Soroš fondacije i ekipe? Teško da su za takav umni poduhvat spremni.

Biće da "novinari" Politika još nisu pogledali prvi Orbanov intervju nakon poraza. Bolje bi im bilo, jer bi možda za četiri godine možda morali da brišu ovo što sada pišu.