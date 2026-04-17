Svet

"Imamo pravo na odmazdu" Šojgu zapretio protivudarom ovim NATO zemljama koje su dale vazdušni prostor Ukrajini

М.А.С.

17. 04. 2026. u 09:32

SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu je upozorio da Rusija ima pravo na odmazdu ako se utvrdi da Finska i baltičke države namerno dozvoljavaju ukrajinskim dronovima da prolaze kroz njihov vazdušni prostor.

Foto: Tanjug/Roscosmos space corporation, via AP

 - U poslednje vreme zabeležen je porast ukrajinskih napada dronovima na Rusiju preko Finske, Letonije, Litvanije i Estonije - rekao je Šojgu novinarima.

Kao rezultat toga, civili stradaju i pričinjava se značajna šteta civilnoj infrastrukturi.

 - Ili se zapadna protivvazdušna odbrana pokazuje neefikasnom, ili ove četiri zemlje „namerno ustupaju svoj vazdušni prostor, čime postaju otvoreni saučesnici u agresiji protiv Rusije -dodao je on. U tom slučaju, Moskva ima pravo na samoodbranu kao odgovor na „oružani napad“ u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, naglasio je sekretar Saveta bezbednosti.

Poslednjih nedelja, Kiev je pojačao napade dronovima na Rusiju, koje Moskva opisuje kao „terorističke napade“, dok ruska vojska redovno izveštava o stotinama oborenih bespilotnih letelica u jednoj noći.

Krajem prošlog meseca, Kijev je napao ruske baltičke luke Ust-Luga i Primorsk rojevima bespilotnih letelica. U tim napadima izbijali su požari u oba grada, u kojima se nalazi razvijena petrohemijska infrastruktura.

(RT)

Koja zemlja ima najviše vremenskih zona? Ima ih čak 12 - ovde sunce nikad ne zalazi

