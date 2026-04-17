"Imamo pravo na odmazdu" Šojgu zapretio protivudarom ovim NATO zemljama koje su dale vazdušni prostor Ukrajini
SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu je upozorio da Rusija ima pravo na odmazdu ako se utvrdi da Finska i baltičke države namerno dozvoljavaju ukrajinskim dronovima da prolaze kroz njihov vazdušni prostor.
- U poslednje vreme zabeležen je porast ukrajinskih napada dronovima na Rusiju preko Finske, Letonije, Litvanije i Estonije - rekao je Šojgu novinarima.
Kao rezultat toga, civili stradaju i pričinjava se značajna šteta civilnoj infrastrukturi.
- Ili se zapadna protivvazdušna odbrana pokazuje neefikasnom, ili ove četiri zemlje „namerno ustupaju svoj vazdušni prostor, čime postaju otvoreni saučesnici u agresiji protiv Rusije -dodao je on. U tom slučaju, Moskva ima pravo na samoodbranu kao odgovor na „oružani napad“ u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, naglasio je sekretar Saveta bezbednosti.
Poslednjih nedelja, Kiev je pojačao napade dronovima na Rusiju, koje Moskva opisuje kao „terorističke napade“, dok ruska vojska redovno izveštava o stotinama oborenih bespilotnih letelica u jednoj noći.
Krajem prošlog meseca, Kijev je napao ruske baltičke luke Ust-Luga i Primorsk rojevima bespilotnih letelica. U tim napadima izbijali su požari u oba grada, u kojima se nalazi razvijena petrohemijska infrastruktura.
(RT)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
Komentari (0)