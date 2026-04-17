Hitna evakuacija u rudniku: 122 rudara izvučena nakon povećanja nivoa gasa

U RUDNIKU Taldinskoe-Kirgajskoe u Rusiji evakuisana su 122 rudara nakon što je detektovano povećanje nivoa gasa.

U rudniku Taldinskoe-Kirgajskoe u Rusiji danas su evakuisana 122 rudara nakon što je prethodno senzor detektovao povećanje nivoa ugljen-dioksida, saopštilo je Ministarstvo industrije uglja Kuzbasa.

Svi rudari su izvučeni na površinu, preneo je TASS, pozivajući se na izvor.

- Detektor ugljen-monoksida je registrovao blago povećanje. Vojna jedinica za spasavanje rudnika je pozvana da pregleda rudnik. Ljudi se evakuišu i nema opasnosti po život - rekao je izvor agencije.

Direkcija Ministarstva za vanredne situacije u Kemerovskoj oblasti potvrdila je da su spasioci reagovali na incident u rudniku uglja u Kuzbasu i da se rudari izvode na površinu.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije rasporedilo je 40 ljudi u akciji pomoći rudarima.

