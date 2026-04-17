Hitna evakuacija u rudniku: 122 rudara izvučena nakon povećanja nivoa gasa
U RUDNIKU Taldinskoe-Kirgajskoe u Rusiji evakuisana su 122 rudara nakon što je detektovano povećanje nivoa gasa.
U rudniku Taldinskoe-Kirgajskoe u Rusiji danas su evakuisana 122 rudara nakon što je prethodno senzor detektovao povećanje nivoa ugljen-dioksida, saopštilo je Ministarstvo industrije uglja Kuzbasa.
Svi rudari su izvučeni na površinu, preneo je TASS, pozivajući se na izvor.
- Detektor ugljen-monoksida je registrovao blago povećanje. Vojna jedinica za spasavanje rudnika je pozvana da pregleda rudnik. Ljudi se evakuišu i nema opasnosti po život - rekao je izvor agencije.
Direkcija Ministarstva za vanredne situacije u Kemerovskoj oblasti potvrdila je da su spasioci reagovali na incident u rudniku uglja u Kuzbasu i da se rudari izvode na površinu.
Rusko Ministarstvo za vanredne situacije rasporedilo je 40 ljudi u akciji pomoći rudarima.
(Tanjug)
Preporučujemo
UKRAJINSKI NAPAD OSTAVIO 41 RUDARA ISPOD ZEMLjE: Drama u Luganskoj Narodnoj Republici
06. 04. 2026. u 08:18
Rusija ima mete u ratobornom delu Evrope: Moskva otkrila koja zemlja je glavni sponzor rata
16. 04. 2026. u 20:30
Sve spremno za rat Rusije i NATO-a: Zna se i kada će sukob početi
16. 04. 2026. u 14:35
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
