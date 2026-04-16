RAT na Bliskom istoku ušao je u 47. dan

Foto Tanjug/Alireza Sotakbar/ISNA via AP

Kina poziva Iran na obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pozvao je iranskog kolegu Abasa Arakčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba kroz Ormuski moreuz, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika.

Vang je naveo da bi suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu trebalo da budu poštovani i zaštićeni, ali je dodao da sloboda i bezbednost plovidbe kroz taj plovni put takođe moraju da budu garantovane, preneo je Rojters.

Prema njegovim rečima, obnavljanje normalnog saobraćaja kroz moreuz predstavlja zajednički interes međunarodne zajednice.

Kineski ministar je ocenio da se situacija nalazi u "kritičnoj" fazi promena i da se otvara "prozor za mir".

Vang je istakao da Kina podržava održavanje prekida vatre i nastavak pregovora, navodeći da su oni u interesu Irana, regiona i sveta. Dodao je da je Kina spremna da nastavi da ulaže napore kako bi se ublažila situacija i podstaklo poboljšanje odnosa među zemljama regiona.

Iran upozorava na "opasne posledice" američkih poteza u Persijskom zalivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na "opasne posledice" američkih stavova i akcija usmerenih na Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

Arakči je tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom Vang Jijem rekao da bi, kako je naveo, "provokativne akcije" Sjedinjenih Američkih Država dodatno zakomplikovale situaciju u regionu, aludirajući na pokušaje Vašingtona da uspostavi, kako to naziva, "pomorsku blokadu" Irana i utiče na brodski saobraćaj kroz moreuz, preneo je portal "Press TV".

U razgovoru sa kineskim zvaničnikom, iranski ministar je izneo i najnovija regionalna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile dvonedeljno zatišje u napadima na Iran.

Bela kuća: Naredna runda pregovora SAD i Irana najverovatnije u Islamabadu

Naredna runda pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana najverovatnije će biti održana u Islamabadu, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je navela da je Pakistan jedini posrednik u pregovorima koji su "produktivni i u toku", prenosi Rojters.

Dodala je da medijski navodi o tome da su SAD zatražile produženje tekućeg prekida vatere nisu istiniti.

- Videla sam izveštaje, loše izveštavanje ovog jutra da smo formalno zatražili produženje prekida vatre. To nije istina. U ovom trenutku i dalje smo veoma zauzeti pregovorima - rekla je Livit.

Prema njenim rečima, američka delegacija "ima dobar osećaj" u vezi sa izgledima da se postigne sporazum.

Na pitanje novinara koliko će trajati blokada Ormuskog moreuza, ona je rekla da ne može da "postavlja vremenske rokove u ime predsednika SAD".

- Ali što se tiče blokade, kao što znate, ona je u potpunosti sprovedena i sprovodi se protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Videla sam i neka pogrešna izveštavanja o tome. Ovo uključuje sve iranske luke u Arapskom i Omanskom zalivu, a naše američke snage u regionu podržavaju slobodu plovidbe za brodove koji tranzitiraju moreuzom do i iz luka koje nisu iranske. Dakle, znam da su neki u štampi bili zbunjeni oko toga. Mi podržavamo slobodu plovidbe, samo ne u pogledu bilo kog tankera ili broda koji bi koristio ekonomiji Irana dok se ovi pregovori nastavljaju - istakla je Livit.

IRGC uhapsio četiri osobe zbog navodne špijunaže u korist Izraela

Obaveštajne snage Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) uhapsile su četiri osobe u severnoj provinciji Gilan pod optužbom da su špijunirale za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad i razbile terorističke timove u jugoistočnom delu Irana, prenosi iranska televizija Press.

Uhapšeni su navodno bili u kontaktu sa obaveštajnim oficirima Mosada, prikupljajući obaveštajne podatke o osetljivim bezbednosnim i vojnim objektima u Iranu.

Oni su navodno fotografisali lokacije i delili relevantne koordinate sa oficirima Mosada putem platformi društvenih medija.



