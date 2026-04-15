Svet

Ubio je tri učenika, nastavnicu, pa sebe: Novi detalji pucnjave u turskoj školi - Đak osmog razreda pucao iz očevog oružja (VIDEO)

Ivana Stanojević

15. 04. 2026. u 16:30

ČETIRI osobe su poginule, a 20 je ranjeno, od kojih su četiri u kritičnom stanju, kada je srednjoškolac otvorio vatru u školi u jugoistočnoj turskoj provinciji Kahramanmaraš, da bi zatim izvršio samoubistvo.

Убио је три ученика, наставницу, па себе: Нови детаљи пуцњаве у турској школи - Ђак осмог разреда пуцао из очевог оружја (ВИДЕО)

Foto: Thankful Photography / Alamy / Profimedia

To je drugi incident za samo dva dana, pošto je u utorak bivši učenik srednje škole u pokrajini Šanliurfa, sačmarom ranio 16 osoba, većinom učenike. Turska javnost je u šoku, budući da su pucnjave u školama u ovoj zemlji veoma retke.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer rekao je da je napadač bio učenik osmog razreda te škole i da je bio naoružan sa pet pištolja i sedam okvira, koji su najverovatnije pripadali njegovom ocu, nekadašnjem policajcu, prenosi "Hurijet". Napadač je oružje doneo u rancu i prvo pucao u vazduh u dvorištu, a zatim je ušao i u školu i nastavio da nasumično gađa iz sačmarice.

- Imamo četiri žrtve. Jedna je bila nastavnica, a troje učenici - rekao je guverner. - Od 20 povređenih, četiri osobe su u kritičnom stanju i podvrgnute su operacijama. Istraga je u toku. Nije bilo napada na druge škole, mada takve dezinformacije kruže društvenim mrežama, jer su građani zaplašeni.

Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da je Glavno javno tužilaštvo tog grada odmah pokrenulo istragu, dok su ministri prosvete Jusuf Tekin, unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči i zdravlja Kemal Memišoglu, stigli odmah na lice mesta.

- Povređeni se leče u našim bolnicama, pažljivo pratimo njihovo stanje. Svim građanima pogođenim incidentom upućujem želje za brz oporavak. Neka naša nacija bude jaka - rekao je Memišoglu.

I akter pucnjave u srednjoj školi u Sivereku, na jugoistoku Turske, koja se dogodila samo dan pre ove, bivši učenik te škole, takođe je izvršio samoubistvo. Napadač, naoružan sačmaricom, pucao je nasumično u srednjoj stručnoj školi u Sivereku, pre nego što se sakrio u zgradi i ubio, baš kao i jučerašnji krvnik. Motivi nijednog od dvojice napadača, za sada nisu poznati.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Obaveza da se ima stav
Svet

Obaveza da se ima stav

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji.“

15. 04. 2026. u 17:28

Politika
Tenis
Fudbal
FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku

FUDBALERI BARSELONE LEVANDOVSKI I ŠČESNI KAKVE NISTE VIDELI: „Srbi i Poljaci su braća, volimo Srbiju, želimo da pričamo na vašem jeziku