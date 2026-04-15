Prvo je bio "Hristos koji leči", a sada je "Božja karta": Tramp nastavlja da šokira svojim objavama (Foto)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je uspeo da podigne prašinu i izazove lavinu komentara na društvenim mrežama.
Samo dan nakon što je izazvao svetski skandal objavom (pa brzim brisanjem) AI fotografije na kojoj je prikazan u odori Isusa Hrista dok isceljuje bolesne, Donald Tramp ponovo šokira.
Ovog puta, Tramp je objavivio na svom "truthsocial" nalogu fotografiju na kojoj stoji rame uz rame sa Isusom Hristom.
- Možda nikada nisam bio previše religiozan, ali pored svih ovih satanskih i demonskih monstruma koji žrtvuju decu, čini se da Bog igra na svoju ’Tramp kartu’ - preneo je Tramp reči podrške sa naloga "Irish for Trump", dodajući da se ovo možda neće svideti "radikalnim levičarskim ludacima", ali da je njemu "baš lepo".
Preporučujemo
Komentari (0)