Mediji tvrde: Vašington šalje na hiljade novih trupa na Bliski istok
SAD će u narednim danima poslati hiljade dodatnih trupa na Bliski istok, kako bi bile spremne za nove napade na Iran ukoliko se prekine primirje, objavio je "Vašington post", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.
Administracija predsednika SAD Donalda Trampa, navodno, želi da nastavi da vrši pritisak na Iran kako bi se postigao mirovni sporazum, ali da razmatra i mogućnost daljih napada.
Bivši i sadašnji američki zvaničnici, koji su govorili anonimno, rekli su "Vašington postu" da će na Bliski istok biti poslato još 6.000 trupa, predvođenih nuklearnim nosačem aviona "Džordž XV Buš".
Očekuje se da na Bliski istok do kraja meseca stigne oko 4.200 američkih marinaca i trupa za brzi odgovor. Primirje sa Iranom trajaće do srede, 22. aprila.
Preporučujemo
Novi potez Trampa razbesneće Sija: Preti veliki sukob pred sastanak dva lidera
15. 04. 2026. u 13:10
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
15. 04. 2026. u 12:11
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
