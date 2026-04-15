Mediji tvrde: Vašington šalje na hiljade novih trupa na Bliski istok

SAD će u narednim danima poslati hiljade dodatnih trupa na Bliski istok, kako bi bile spremne za nove napade na Iran ukoliko se prekine primirje, objavio je "Vašington post", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa, navodno, želi da nastavi da vrši pritisak na Iran kako bi se postigao mirovni sporazum, ali da razmatra i mogućnost daljih napada.

Bivši i sadašnji američki zvaničnici, koji su govorili anonimno, rekli su "Vašington postu" da će na Bliski istok biti poslato još 6.000 trupa, predvođenih nuklearnim nosačem aviona "Džordž XV Buš".

Očekuje se da na Bliski istok do kraja meseca stigne oko 4.200 američkih marinaca i trupa za brzi odgovor. Primirje sa Iranom trajaće do srede, 22. aprila.

