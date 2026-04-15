Pojavili se snimci pucnjave u Turskoj: "Došao je sa 5 pušaka i 7 okvira i upao u dve učionice" (VIDEO)

15. 04. 2026. u 14:34

GUVERNER Karamanmaraša Mukerem Unluer otkrio je detalje o napadaču koji je danas otvorio vatru u Srednjoj školi Ajser Čalik u Turskoj, dan nakon što se u ovoj zemlji dogodila pucnjava takođe u obrazovnoj instituciji.

- Napadač je učenik osmog razreda. Njegov otac je bivši policajac. Veruje se da je uzeo očevo oružje. Poginule su četiri osobe - jedan nastavnik i troje učenika - rekao je Unluer za turski "Si-En-En".

Unluer je naveo da je učenik sakrio očev pištolj u ranac pre nego što je započeo napad, javio je Rojters.

- Napadač je došao sa 5 pušaka i 7 okvira i upao u dve učionice. U tom haosu je ubio sebe - rekao je.

Motiv pucnjave zasad nije poznat. Veliki broj kola Hitne pomoći i policije nalazi se trenutno na licu mesta.

U Karamanmaraš bi trebalo uskoro da stignu i ministri zdravlja, prosvete i unutrašnjih poslova, Kemal Memišoglu, Jusuf Tekin i Mustafa Čiftči.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

