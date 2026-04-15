Pojavili se snimci pucnjave u Turskoj: "Došao je sa 5 pušaka i 7 okvira i upao u dve učionice" (VIDEO)
GUVERNER Karamanmaraša Mukerem Unluer otkrio je detalje o napadaču koji je danas otvorio vatru u Srednjoj školi Ajser Čalik u Turskoj, dan nakon što se u ovoj zemlji dogodila pucnjava takođe u obrazovnoj instituciji.
- Napadač je učenik osmog razreda. Njegov otac je bivši policajac. Veruje se da je uzeo očevo oružje. Poginule su četiri osobe - jedan nastavnik i troje učenika - rekao je Unluer za turski "Si-En-En".
Unluer je naveo da je učenik sakrio očev pištolj u ranac pre nego što je započeo napad, javio je Rojters.
- Napadač je došao sa 5 pušaka i 7 okvira i upao u dve učionice. U tom haosu je ubio sebe - rekao je.
Motiv pucnjave zasad nije poznat. Veliki broj kola Hitne pomoći i policije nalazi se trenutno na licu mesta.
U Karamanmaraš bi trebalo uskoro da stignu i ministri zdravlja, prosvete i unutrašnjih poslova, Kemal Memišoglu, Jusuf Tekin i Mustafa Čiftči.
Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.
Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.
(Blic)
Preporučujemo
Nova pucnjava u školi u Turskoj: Ima mrtvih, na desetine povređeno (VIDEO)
15. 04. 2026. u 13:53
PUCNjAVA U ŠKOLI U TURSKOJ: Učenik otvorio vatru lovačkom puškom, ima povređenih
14. 04. 2026. u 10:48
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
