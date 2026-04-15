Mađar se obrušio na Šujoka: "Nije dostojan... Moraće da napusti svoju dužnost" (FOTO)

POBEDNIK na parlamentarnim izborima Mađarske Peter Mađar objavio je danas da se sastao sa predsednikom te zemlje Tamašem Šujokom i ocenio da on nije dostojan da predstavlja jedinstvo mađarskog naroda.

Foto: Robert Hegedus/MTI via AP

- Stigao sam u palatu Šandor kod predsednika Republike. Tamaš Šujok nije dostojan da predstavlja jedinstvo mađarskog naroda. Nije sposoban da bude čuvar zakonitosti. Nije prikladan da bude moralni uzor. Tamaš Šujok mora odmah da napustiti svoju dužnost nakon formiranja nove vlade - piše u Mađarovoj objavi na Iksu.

Mađar je jutros stigao u Šandor palatu u Budimpešti, gde se sastao sa mađarskim predsednikom Tamašem Šujakom u okviru zvaničnih konsultacija.

I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model.



Ovaj susret deo je redovne procedure u kojoj predsednik Republike razgovara s liderima parlamentarnih stranaka pre nego što donese odluku o poveravanju mandata za sastav nove vlade.

Ipak, prema dostupnim informacijama, sastanak nije protekao u očekivano konstruktivnoj atmosferi. Iako zvanični izvori još uvek ne iznose detalje, objava na Iksu sugeriše da je između dve strane došlo do određenih napetosti.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja