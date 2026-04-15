Estonci se boje da će ih Rusi preorati tenkovima: "Baltičku liniju" opremaju "zmajevim zubima" kako bi odvratili ruske gusenice
ORUŽANE snage Estonije započele su novu fazu izgradnje protivtenkovskih rovova na granici sa Rusijom, javlja ERR.
- Druga pešadijska brigada Odbrambenih snaga započela je izgradnju protivtenkovskih rovova duž jugoistočne granice u opštini Setoma - navodi se u saopštenju ovog medija.
Kako ističe ERR, rovovi u dužini od oko 20 kilometara biće iskopani uglavnom na privatnom zemljištu. Reč je o novoj fazi izgradnje odbrambenog sistema: prva faza podrazumevala je kopanje rovova neposredno uz graničnu liniju.
- Prešli smo na sledeću fazu razvoja Baltičke linije odbrane... dobili smo mogućnost da izgradimo zaprečne rovove na privatnom zemljištu - prenosi ERR reči estonskog štabnog inženjerijskog oficira 2. pešadijske brigade, kapetana Harda Totsa.
On je dodao da se, po potrebi, pored protivtenkovskih rovova mogu postaviti betonski „zmajevi zubi“. Navodi se da je lokalna zajednica odobrila izgradnju rovova, iako je u nekim drugim regionima zemlje izgradnja odbrambenih objekata izazvala snažan otpor među lokalnim stanovništvom.
(RIA Novosti)
Preporučujemo
Lavrov: Čvrst odnos Rusije i Kine prevazilazi sve oluje
15. 04. 2026. u 09:35
Lavrov: "Vučić je veliki političar sa iskustvom"
15. 04. 2026. u 08:10
Rusija upozorava na krah pregovora: „Uvod u kopnenu intervenciju“
14. 04. 2026. u 21:45
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
15. 04. 2026. u 12:11
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
