Kostariku pogodio zemljotres jačine 5,7 stepeni: Potres bio snažan, tlo podrhtavalo dugo

ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast oko Kostarike, 72 km jugozapadno od Tamarinda, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 20 kilometara i udaljen 95 kilometara od Santa Kruza.

Prema izjavama očevidaca, objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao najmanje 15 sekundi i kreveti su se tresli.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

