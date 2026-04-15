Kostariku pogodio zemljotres jačine 5,7 stepeni: Potres bio snažan, tlo podrhtavalo dugo
ZEMLjOTRES jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast oko Kostarike, 72 km jugozapadno od Tamarinda, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 20 kilometara i udaljen 95 kilometara od Santa Kruza.
Prema izjavama očevidaca, objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao najmanje 15 sekundi i kreveti su se tresli.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
(Tanjug)
