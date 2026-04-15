Skandal u poljskom parlamentu: Poslanik za govornicom razvio zastavu Izraela sa kukakstim krstom i to na Dan sećanja na Holokaust (VIDEO)
KRAJNjE desni političar Konrad Berkovič, član bloka Konfederacija, rekao je da protestuje protiv navodne upotrebe municije sa belim fosforom od strane Izraela u Gazi i Libanu.
- Izrael je novi Treći rajh i njegova zastava treba da izgleda potpuno isto kao nemačka zastava iz perioda od 1933. do 1945. godine - napisao je poslanik na mreži Iks nakon incidenta. Ranije je Izrael nazivao „terorističkom državom“ zbog njegovih ratova na Bliskom istoku.
Prema navodima TVP-a, predsedavajući parlamenta rekao je da će tražiti da se Berkovič kazni zbog kršenja parlamentarnih pravila i da će obavestiti pravosudne organe o sumnji na krivična dela, uključujući javno vređanje zastave strane države i promovisanje nacizma.
Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je Berkoviča, navodeći da kritika Izraela „ne opravdava takav gest, koji je duboko uvredljiv ne samo za Jevreje i Izraelce, već i za sve one za koje Holokaust i drugi nacistički zločini predstavljaju važan deo sećanja i identiteta“. U oštro sročenom saopštenju, izraelska ambasada u Varšavi osudila je „antisemitistički užas“ u poljskom parlamentu i navela da je Berkovič „oskrnavio izraelsku zastavu“ na Dan sećanja na Holokaust.
Od 2023. godine zabeležen je porast antisemitskih incidenata u Evropi i drugde, kada je Izrael pokrenuo vojnu operaciju u Gazi kao odgovor na napad palestinske militantne grupe Hamas.
U govoru na Dan sećanja na Holokaust u utorak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je evropske države za „duboku moralnu slabost“ jer nisu podržale SAD i Izrael u ratu sa Iranom.
(RT)
MIR NA BLISKOM ISTOKU NE VAŽI ZA SVE: Mediji tvrde - U Persijskom zalivu i dalje zarobljeno 800 tankera (FOTO/VIDEO)
08. 04. 2026. u 07:31 >> 12:52
POSTIGNUTO PRIMIRJE IZMEĐU SAD, IZRAELA I IRANA: Iran će kontrolisati Ormuz!
07. 04. 2026. u 07:31 >> 00:50
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
