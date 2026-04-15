Skandal u poljskom parlamentu: Poslanik za govornicom razvio zastavu Izraela sa kukakstim krstom i to na Dan sećanja na Holokaust (VIDEO)

KRAJNjE desni političar Konrad Berkovič, član bloka Konfederacija, rekao je da protestuje protiv navodne upotrebe municije sa belim fosforom od strane Izraela u Gazi i Libanu.

Konrad Berkowicz/printscreen/x

- Izrael je novi Treći rajh i njegova zastava treba da izgleda potpuno isto kao nemačka zastava iz perioda od 1933. do 1945. godine - napisao je poslanik na mreži Iks nakon incidenta. Ranije je Izrael nazivao „terorističkom državom“ zbog njegovih ratova na Bliskom istoku.

Prema navodima TVP-a, predsedavajući parlamenta rekao je da će tražiti da se Berkovič kazni zbog kršenja parlamentarnih pravila i da će obavestiti pravosudne organe o sumnji na krivična dela, uključujući javno vređanje zastave strane države i promovisanje nacizma.

Poljsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je Berkoviča, navodeći da kritika Izraela „ne opravdava takav gest, koji je duboko uvredljiv ne samo za Jevreje i Izraelce, već i za sve one za koje Holokaust i drugi nacistički zločini predstavljaju važan deo sećanja i identiteta“. U oštro sročenom saopštenju, izraelska ambasada u Varšavi osudila je „antisemitistički užas“ u poljskom parlamentu i navela da je Berkovič „oskrnavio izraelsku zastavu“ na Dan sećanja na Holokaust.

Od 2023. godine zabeležen je porast antisemitskih incidenata u Evropi i drugde, kada je Izrael pokrenuo vojnu operaciju u Gazi kao odgovor na napad palestinske militantne grupe Hamas.

U govoru na Dan sećanja na Holokaust u utorak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je evropske države za „duboku moralnu slabost“ jer nisu podržale SAD i Izrael u ratu sa Iranom.

(RT)