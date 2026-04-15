Drama u Los Anđelesu: Uhapšen muškarac sa arsenalom oružja i porukama iz filma "DŽoker"
MUŠKARAC iz Glendejla, identifikovan kao Šon Stajner, uhapšen je nakon što je viđen naoružan i u panciru u blizini golf kompleksa "Tramp Nacional" u Rančo Palos Verdesu u Los Anđelesu, saopštile su vlasti.
Prema navodima šerifske službe okruga Los Anđeles, on je nosio više komada oružja, uključujući pušku i pištolje, kao i zaštitni prsluk otporan na metke, preneo je "Njujork Post".
Incident se dogodio u blizini staza i golf terena, nakon što je građanin prijavio sumnjivu osobu u panciru sa oružjem.
Policija je kasnije zatekla osumnjičenog kako trči kroz saobraćaj pre nego što je priveden. Vlasti su navele da je kod osumnjičenog pronađena napunjena poluautomatska puška kratke cevi, revolver i dodatno naoružanje, kao i veća količina municije i opreme.
Puška je, prema izveštajima, bila ofarbana i obeležena frazama inspirisanim filmom "Džoker", uključujući natpise poput: "Zašto tako ozbiljno" i "Hajde da stavimo osmeh na to lice".
Istražitelji tvrde i da je osumnjičeni priznao da je ispalio hice iz jednog oružja u obližnjem području neposredno pre hapšenja, navodeći da je pokušavao da "izbaci bes iz sebe".
Policija je saopštila da je brza reakcija građana i policije sprečila moguću eskalaciju incidenta i da niko nije povređen.
(Tanjug)
