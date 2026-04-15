Ko će naslediti Orbana na mestu neprijatelja Brisela broj 1? Ostrašćeni Politiko ima svog "kandidata"

NAKON odlaska trenutnog mađarskog premijera Viktora Orbana sa političke scene Evropske unije, u Briselu se postavlja pitanje ko bi mogao da preuzme ulogu lidera koji najčešće blokira ili usporava ključne odluke EU, navedeno je u analizi briselskog Politika.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Prema analizi, kao potencijalni naslednici Orbanove uloge navode se nekoliko evropskih lidera sa izraženim evroskeptičnim ili populističkim stavovima.

Među njima se ističe slovački premijer Robert Fico, koji je ranije sarađivao sa Orbanom u blokiranju pojedinih EU mera i zadržava kritičan stav prema politici prema Ukrajini. U tom kontekstu pominje se i češki premijer Andrej Babiš, koji se protivi pojedinim energetskim i klimatskim politikama EU i zagovara ograničavanje podrške Kijevu, iako u praksi ne zauzima uvek blokirajući stav.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni opisuje se kao liderka koja balansira između desničarske politike i saradnje sa Briselom, uz povremene ideološke bliskosti sa pojedinim Orbanovim stavovima, posebno po pitanjima migracija i Ukrajine. Među potencijalnim faktorima blokade pominje se i bivši slovenački premijer Janez Janša, koji bi, kako ocenjuje Politiko, mogao da se vrati na vlast, kao i bugarski političar Rumen Radev, čiji su stavovi o ratu u Ukrajini ocenjeni kao bliski ruskoj poziciji.

U analizi je zaključeno da, iako Orbanov odlazak menja političku dinamiku u EU, prostor za nove "remetilačke" aktere ostaje otvoren zbog i dalje prisutnih podela među državama članicama.

(Tanjug)