RUSKI vojnici bez ijednog metka zaplenili važna dokumenta i zarobili ukrajinske vojnike

Foto: Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ruske snage sprovele su tajnu operaciju iza ukrajinskih linija i zaplenile važna dokumenta bez ijednog ispaljenog metka, izvestilo je Ministarstvo odbrane.

Prema navodima ministarstva, grupu je predvodio poručnik garde Dmitrij Birjukov. Borci su otkrili privremeni punkt raspoređivanja ukrajinskih Oružanih snaga. U blizini je bio parkiran putnički automobil u koji su militanti utovarivali kutije sa dokumentima. Birjukov je odlučio da ih napadne i vrati se na svoje položaje istim automobilom.

„Pod zaštitom dimnih bombi, izviđači su se razišli po različitim bokovima i zarobili militante bez ispaljenog metka. Nakon što ih je vezala i utovarila u vozilo, grupa gardijskog poručnika Birjukova je velikom brzinom napustila neprijateljske linije. Važna dokumenta i tri zarobljenika dostavljeni su našim snagama“, objavilo je ministarstvo na MAKS-u.

Nakon pregleda dokumenata i svedočenja zarobljenika, komanda je utvrdila lokacije neprijatelja. Vojska je potom pokrenula raketne napade na ukrajinske položaje, uništivši tamo svo osoblje i opremu.

Ministarstvo odbrane je naglasilo da je ova operacija pomogla u oslobađanju jednog od naselja u zoni specijalnih operacija.

