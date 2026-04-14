Svet

Ruska vojska izvršila prepad iza linija: Zaplenili važna dokumenta i zarobili pripadnike VSU bez ispaljenog metka

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 22:20

RUSKI vojnici bez ijednog metka zaplenili važna dokumenta i zarobili ukrajinske vojnike

Foto: Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ruske snage sprovele su tajnu operaciju iza ukrajinskih linija i zaplenile važna dokumenta bez ijednog ispaljenog metka, izvestilo je Ministarstvo odbrane.

Prema navodima ministarstva, grupu je predvodio poručnik garde Dmitrij Birjukov. Borci su otkrili privremeni punkt raspoređivanja ukrajinskih Oružanih snaga. U blizini je bio parkiran putnički automobil u koji su militanti utovarivali kutije sa dokumentima. Birjukov je odlučio da ih napadne i vrati se na svoje položaje istim automobilom.

„Pod zaštitom dimnih bombi, izviđači su se razišli po različitim bokovima i zarobili militante bez ispaljenog metka. Nakon što ih je vezala i utovarila u vozilo, grupa gardijskog poručnika Birjukova je velikom brzinom napustila neprijateljske linije. Važna dokumenta i tri zarobljenika dostavljeni su našim snagama“, objavilo je ministarstvo na MAKS-u.

Nakon pregleda dokumenata i svedočenja zarobljenika, komanda je utvrdila lokacije neprijatelja. Vojska je potom pokrenula raketne napade na ukrajinske položaje, uništivši tamo svo osoblje i opremu.

Ministarstvo odbrane je naglasilo da je ova operacija pomogla u oslobađanju jednog od naselja u zoni specijalnih operacija.

sputnikportal.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 0

14. 04. 2026. u 22:36

Politika
Tenis
Fudbal
