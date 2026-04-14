Ministar Klingbajl: Nemačka da računa da će šok cena energenata zbog rata u Iranu potrajati

NEMAČKA mora treba da se vodi pretpostavkom da će šok zbog cena energenata izazvan ratom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana potrajati, čineći ekonomsku situaciju izuzetno krhkom, izajvio je danas ministar finansija Nemačke Lars Klingbajl.

On je rekao da će na predstojećem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) razgovarati sa svojim kolegama iz drugih zemalja i međunarodnim organizaijama o najadekvatnijim merama za stabilizaciju ekonomije i tržišta, kao i o pružanju ciljane podrške građanima i preduzećima koja su posebno teško pogođena, prenosi Rojters.

-Ova kriza još jednom pokazuje da moramo postati nezavisniji i otporniji na krize, rekao je Kligbajl i dodao da će na sastanku predstaviti program reformi nemačke vlade i pozvati na investiranje u Nemačku.

Klingbajl je dodao da će sa svojim norveškim kolegom Jensom Stoltenbergom razgovarati o načinima kako da nastave finansijsku podršku Ukrajini.

MMF je ranije danas smanjio prgonoze rasta za Nemačku ekonomiju za ovu i narednu godinu, pri čemu predviđa stopu rasta od 0,8 odsto u ovoj i 1,2 odsto rasta u 2027. godini.

