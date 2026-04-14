Ministar Klingbajl: Nemačka da računa da će šok cena energenata zbog rata u Iranu potrajati

Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 22:11

NEMAČKA mora treba da se vodi pretpostavkom da će šok zbog cena energenata izazvan ratom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana potrajati, čineći ekonomsku situaciju izuzetno krhkom, izajvio je danas ministar finansija Nemačke Lars Klingbajl.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

On je rekao da će na predstojećem sastanku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) razgovarati sa svojim kolegama iz drugih zemalja i međunarodnim organizaijama o najadekvatnijim merama za stabilizaciju ekonomije i tržišta, kao i o pružanju ciljane podrške građanima i preduzećima koja su posebno teško pogođena, prenosi Rojters.

-Ova kriza još jednom pokazuje da moramo postati nezavisniji i otporniji na krize, rekao je Kligbajl i dodao da će na sastanku predstaviti program reformi nemačke vlade i pozvati na investiranje u Nemačku.

Klingbajl je dodao da će sa svojim norveškim kolegom Jensom Stoltenbergom razgovarati o načinima kako da nastave finansijsku podršku Ukrajini.

MMF je ranije danas smanjio prgonoze rasta za Nemačku ekonomiju za ovu i narednu godinu, pri čemu predviđa stopu rasta od 0,8 odsto u ovoj i 1,2 odsto rasta u 2027. godini.

Tanjug

Preporučujemo

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD: Operacija bi se odvijala u tri faze, evo i koje
Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD: Operacija bi se odvijala u tri faze, evo i koje

EVROPSKE zemlje razmatraju formiranje široke međunarodne koalicije bez učešća Sjedinjenih Američkih Država kako bi, nakon okončanja sukoba, omogućile nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uz protivljenje uključivanju "zaraćenih strana" i naglašenu koordinaciju sa regionalnim akterima, javlja Volstrit džurnal (WSJ) pozivajućo se na izvore.

14. 04. 2026. u 22:36

Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)

Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)