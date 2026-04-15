Priprema teren za važan susret Putina i Sija: Šta se "krije" iza posete Sergeja Lavrova Kini?

MINISTAR spoljnih poslova RF Sergej Lavrov je doputovao u Peking u dvodnevnu posetu, gde je razgovarao sa kolegom Vanom Jiom, dok je danas planiran susret sa kineskim liderom Si Đinpingom.

Dva ministra su razmenila mišljenja oko situacije na Bliskom istoku i u Ukrajini, ali glavna tema je bila koordinacija nastupa dveju prijateljskih zemalja u međunarodnoj areni, pre svega u UN, kao i u organizacijama BRIKS i ŠOS. Razgovarali su i o zajedničkim projektima među kojima je jedan od glavnih gasovod "Snaga Sibira 2".

Si je u februaru pozvao Putina da poseti Kinu do kraja prve polovine ove godine što je predsednik Rusije sa zadovoljstvom prihvatio. Očekuje se da će Putin do početka leta posetiti Peking, pa se boravak Sergeja Lavrova može smatrati delom priprema susreta dvojice državnih lidera.

Rusija i Kina ove godine obeležavaju dvostruki jubilej - 30 godina strateškog partnerstva, a 16. jula i 25 godina Dogovora o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji. Tim povodom se priprema ceo paket dokumenata, političkih, ekonomskih i humanitarnih. Taj dogovor će se po automatizmu produžiti na još pet godina, objasnio je Jurij Ušakov, pomoćnik Putina za međunarodne odnose.

Trgovinska razmena u 2025. godini iznosila je 228 milijardi dolara, što je za 16 milijardi manje nego 2024. godine. Međutim, već ove godine je zabeležen rast razmene, pa očekuju nove rekorde.

Snažna pozicija Moskve KINESKI mediji su ocenili kao vrlo važan Putinov telefonski razgovor sa iranskim predsednikom. U Pekingu smatraju da je to bila demonstracija "snažne pozicije Rusije u regionu". Tekst je izašao u kineskom "Sohu" posle propalih američko--iranskih pregovora u Islamabadu. Kineski mediji ističu da Moskva ne želi da se drži po strani, već hoće da aktivno učestvuje u razrešenju krize na Bliskom istoku.

U septembru 2025. godine Kinezi su liberalizovali vizni režim za građane Rusije koji mogu boraviti u susednoj zemlji do 30 dana bez vize. Moskva je odgovorila istom merom. Kina planira da za građane Rusije produži bezvizni režim boravka do 30 dana do septembra 2027. Ambadsador Kine u Moskvi Čan Hanhuej se zalaže za potpuno ukidanje viza, jer bi to bilo obostrano korisno. Očekuje se da će se u Amurskoj oblasti udvostručiti broj turista ovog leta.

U Moskvi i Pekingu ističu da dve zemlje imaju strateško partnerstvo koje se potvrđuje čestim susretima na najvišem nivou. U martu je kineski ministar Van kazao da su odnosi dveju zemalja veliki kao planina, a Ministarstvo odbrane Kine je saopštilo da će jačati strateško partnerstvo i dve prijateljske i susedne zemlje će podržavati jedna drugu "u ključnim pitanjima".

Da podsetimo, u februaru su Putin i Si imali 90-minutnu video-konferenciju kada su govorili o situaciji u svetu, a zatim rekli da im se ocene "praktično poklapaju". Putin je kazao da Rusija i Kina ostaju važan stabilizujući politički faktor u svetu, a Si dodao da dve prijateljske zemlje nastoje da sačuvaju pravednost u svetu.

U novembru će se u Kini održati samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, gde se očekuje dolazak Putina. Nije tajna da su prioritetni partneri Rusije Kina i Indija. Lavrov posebno naglašava izutetnu važnost što lideri te tri zemlje veruju jedni drugima i vode dijalog na osnovu punog poverenja.