Deset godina od stupanja na snagu: Suspendovan Memorandum o odbrani između Italije i Izraela

SPORAZUM između Italije i Izraela koji je stupio na snagu 13. aprila 2016. godine, uspostavio je okvir za odbrambenu saradnju u vezi sa razmenom vojne opreme i tehnoloških istraživanja unutar oružanih snaga.

Bilo je predviđeno da se obnavlja svakih pet godina, ali s obzirom na trenutnu situaciju na Bliskom istoku italijanska Vlada je odlučila da blokira automatsko obnavljanje.

Ovu vest je objavila italijanska premijerka Đorđa Meloni, dok je ministar odbrane Guido Kroseto poslao pismo svom izraelskom kolegi Izraelcu Kacu. U pismu se navodi:

- U svetlu trenutne situacije, vlada je odlučila da obustavi automatsko obnavljanje sporazuma o odbrani sa Izraelom.

Ovu odluku su zajednički doneli premijerka, potpredsednici Vlade Antonio Tajani i Mateo Salvini i ministar odbrane Gvido Kroseto.

Memorandum je potpisan nekada u kontekstvu oživljavanja odnosa između dve zemlje, a posle posete tadašnjeg premijera Silvija Berluskonija Tel Avivu nekoliko dana ranije i kao promocija mediteranskog dijaloga.

Tačke memoranduma su pored ostalog podrazumevale uvoz, izvoz i tranzit vojnog materijala, humanitarne operacije, organizaaciju oružanih snaga, strukturu i materijal vojnih odelenja, upravljanje kadrovima, obuku i obrazovanje vojnog osoblja, probleme životne sredine i kontrolu zagađenja iz vojnih objekata, razmenu zvaničnih poseta između predstavnika dva ministarstva, učešće posmatrača vojnim vežbama i brojne druge stavke.

Odgovor izraelske vlade glasi:

- Nemamo bezbednosni sporazum sa Italijom, imamo memorandum o razumevanju od pre mnogo godina koji nikada nije imao konkretnu suštinu - rekao je portparol izraelskog ministarstva spoljnih poslova za italijansku agenciju Ansa, dodajući da suspenzija memoranduma “neće naštetiti bezbednosti Izraela“.