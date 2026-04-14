Putin se sastaje sa Đipingom odmah nakon Trampa: Si će sa Vladimirom podeliti rezultate sastanka sa predsednikom SAD?

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin trebalo bi da poseti Kinu krajem maja i razgovara sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom, u okviru diplomatskih konsultacija koje slede nakon niza međunarodnih sastanaka na visokom nivou, prenosi informativni portal "Nippon TV", pozivajući se na izvore.

Prema više diplomatskih izvora, Putin je navodno u završnoj fazi priprema za posetu Pekingu oko 21. maja, nedelju dana nakon planirane posete predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Kini i njegovog sastanka sa Si Đinpingom.

Očekuje se da će Si podeliti sa Putinom rezultate sastanka sa predsednikom SAD. Isti izvori navode da je razmatrana i mogućnost trilateralnog sastanka lidera Kine, SAD i Rusije, ali da je ta opcija odložena zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

Kina, kako se navodi, nastoji da kroz uzastopne susrete sa američkim i ruskim predsednikom ojača svoju diplomatsku poziciju u uslovima rastućih globalnih međunarodnih tenzija.

(Tanjug)

