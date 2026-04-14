Putin se sastaje sa Đipingom odmah nakon Trampa: Si će sa Vladimirom podeliti rezultate sastanka sa predsednikom SAD?
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin trebalo bi da poseti Kinu krajem maja i razgovara sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom, u okviru diplomatskih konsultacija koje slede nakon niza međunarodnih sastanaka na visokom nivou, prenosi informativni portal "Nippon TV", pozivajući se na izvore.
Prema više diplomatskih izvora, Putin je navodno u završnoj fazi priprema za posetu Pekingu oko 21. maja, nedelju dana nakon planirane posete predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Kini i njegovog sastanka sa Si Đinpingom.
Očekuje se da će Si podeliti sa Putinom rezultate sastanka sa predsednikom SAD. Isti izvori navode da je razmatrana i mogućnost trilateralnog sastanka lidera Kine, SAD i Rusije, ali da je ta opcija odložena zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku.
Kina, kako se navodi, nastoji da kroz uzastopne susrete sa američkim i ruskim predsednikom ojača svoju diplomatsku poziciju u uslovima rastućih globalnih međunarodnih tenzija.
(Tanjug)
NATO JE „TIGAR OD PAPIRA“ Tramp: Putin ga se uopšte ne plaši
05. 04. 2026. u 21:33
ZELENSKI PORUČIO SAVEZNICIMA: "Zaustavite 'flotu iz senke' ili rat neće stati"
22. 03. 2026. u 17:39
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
