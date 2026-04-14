Svet

Putin se sastaje sa Đipingom odmah nakon Trampa: Si će sa Vladimirom podeliti rezultate sastanka sa predsednikom SAD?

Ana Đokić

14. 04. 2026. u 18:21

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin trebalo bi da poseti Kinu krajem maja i razgovara sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom, u okviru diplomatskih konsultacija koje slede nakon niza međunarodnih sastanaka na visokom nivou, prenosi informativni portal "Nippon TV", pozivajući se na izvore.

Путин се састаје са Ђипингом одмах након Трампа: Си ће са Владимиром поделити резултате састанка са председником САД?

Foto: Profimedia/Sergei Bobylev/Zuma Press/ ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/ Kyodo/Newscom / Newscom

Prema više diplomatskih izvora, Putin je navodno u završnoj fazi priprema za posetu Pekingu oko 21. maja, nedelju dana nakon planirane posete predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Kini i njegovog sastanka sa Si Đinpingom.

Očekuje se da će Si podeliti sa Putinom rezultate sastanka sa predsednikom SAD. Isti izvori navode da je razmatrana i mogućnost trilateralnog sastanka lidera Kine, SAD i Rusije, ali da je ta opcija odložena zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

Kina, kako se navodi, nastoji da kroz uzastopne susrete sa američkim i ruskim predsednikom ojača svoju diplomatsku poziciju u uslovima rastućih globalnih međunarodnih tenzija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

