Britanski udar na Trampa: Ministarka Rivs poručila da engelske porodice trpe zbog njegove "ludosti" oko rata u Iranu

MINISTARKA finansija Velike Britanije Rejčel Rivs rekla je da je "veoma frustrirana i ljuta" zbog "ludosti" američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa ratom u Iranu, upozoravajući da globalna nestabilnost već utiče na britanske porodice.

Istraživačka organizacija Fondacija za rezoluciju upozorila je da bi prosečno britansko domaćinstvo moglo da bude 480 funti u lošijem položaju tokom tekuće finansijske godine u odnosu na situaciju pre sukoba na Bliskom istoku.

Rivs je u intervjuu za Miror rekla da će vlada "pažljivo pratiti" cene gasa i struje.

-Ovo je rat koji nismo započeli. Bio je to rat koji nismo želeli. Osećam se veoma frustrirano i ljuto što su SAD ušle u ovaj rat bez jasnog plana izlaska, bez jasne ideje o tome šta pokušavaju da postignu, rekla je Rivs.

Naglasila je da se Velika Britanija neće priključiti SAD u blokadi Ormuskog moreuza.

-Ove nedelje organizujemo konferenciju sa predsednikom Francuske Makronom o tome kako obezbediti prolaz kroz Ormuski moreuz. Nećemo se priključiti američkoj blokadi, ne mislimo da je to pravi pristup. Tokom ovog sukoba stalno smo govorili o deeskalaciji. I Konzervativci i Reformisti su želeli da prvi uskoče u ovaj sukob i da mi igramo ulogu u aktivnoj, agresivnoj, ofanzivnoj akciji, rekla je ona.

Na pitanje zašto je ljuta na SAD, dodala je da je to "zbog uticaja koji imaju na porodice i preduzeća u našoj zemlji".

-Očigledno da nijedna razumna osoba ne podržava iranski režim, ali započeti sukob bez jasnog cilja i ebz jasnog poimanja kako ćete se iz njega izvući, mislim da je to ludost i da to utiče na porodice ovde u Velikoj Britaniji, ali i na porodice u SAD i širom sveta. To nije bila ispravna odluka, rekla je Rivs.

Dodala je i da je britanski premijer Kir Starmer doneo pravu odluku po pitanju uključivanja Velike Britanije u sukob.

-Odluka našeg premijera Kira Starmera da nas drži podalje od ovog sukoba, bila je apsolutno prava. Zato što se uopšte nismo mešali u sukob, mi igramo globalnu ulogu. Kir Starmer igra globalnu ulogu u pokušaju ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, rekla je.

Cene gasa su naglo porasle usled zatvaranja Ormuskog moreuza, kroz koji je transportovano 20 odsto svetske nafte pre odluke SAD i Izraela da napadnu Iran.

Tanjug

