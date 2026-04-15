Ćerka Donalda Trampa kupila albansko ostrvo? Posle objavljivanja Epstajnovih dokumenata, Sazan u žiži javnosti

OSTRVO Sazan dvostruko je ustalasalo politički život u Tirani.

Dok mediji tvrde da je ovo albansko ostrvo, navodno za milijardu dolara, pazarila Ivanka Tramp, ćerka predsednika SAD, otkriveno je i da se ova atraktivna, strateška tačka pominje i u dokumentima osvedočenog pedofila Džefrija Epstajna.

Posle objavljivanja novih dokumenata povezanih sa slučajem Epstajn, otkriveno je, naime, da je Sibel Edmonds, koja je radila kao prevodilac za FBI, još 2016. godine govorila o Sazanu kao o "teritoriji koja ispunjava sve kriterijume da postane mesto na kome važe neka drugačija pravila". Edmondsova je govorila o vezama osuđenog prestupnika Epstajna i balkanskih zemalja, pomenuvši pri tome Albaniju.

Važna strateška tačka SAZAN je vojno ostrvo koje albanski komunistički lider Enver Hodža ustupio prvo SSSR-u, zatim i Kini. Nalazi se na ulazu u Valonski zaliv na jugozapadu Albanije i strateška je tačka u Otrantskom kanalu, koji razdvaja Jadransko od Jonskog mora. U periodu Hladnog rata, zajedno sa bazom "Paša Limani", bilo je ključno sovjetsko uporište u Sredozemlju.

Posle svega, oglasio se premijer Albanije Edi Rama. On kategorično tvrdi da ostrvo uopšte nije na prodaju, već da se na njemu sprema veliki investicioni poduhvat:

- Sazan pripada Albaniji i to će tako ostati. Nismo završili pregovore o njemu - ističe Rama. - Ostrvo neće postati zatvoren rizort, a zajedno sa stranim kompanijama, u projektima na njemu učestvovaće i albanske firme.

Vlada Albanije dodelila je status strateškog investitora kompaniji vezanoj za Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, zbog izgradnje velelepnog turističkog naselja na Sazanu. Ivanka Tramp i Kušner, boravili su i na Sazanu tokom posete Albaniji, a Kušner je na jednom forumu rekao da vredi ulagati u Albaniju i dodao da su priroda i lokacija prednosti tog ostrva.

Albanski advokat Erdis Doraci takođe tvrdi da nema govora o prodaji ostrva, već da se radi o velikoj strateškoj investiciji, a da će, osim bračnog para Kušner-Tramp, u Sazan ulagati i investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mediji u Tirani prozvali su, u međuvremenu, Sazan "Trampovim ostrvom" i "Ivankinim bunker--ostrvom".