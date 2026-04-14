MELONI: Neophodni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da je neophodno da se nastave mirovni pregovori kako bi se okončao rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i da se za saobraćaj otvori Ormuski moreuz.

- Neophodno je da se nastavi rad kako bi napredovali mirovni pregovori, uz ulaganje svih mogućih napora da se stabilizuje situacija i da se ponovo otvori (Ormuski) moreuz, koji je fundamentalan za nas. Ne samo za snabdevanje gorivom već i za đubriva - rekla je Meloni novinarima u Veroni, prenosi Rojters.

Na pregovorima o trajnom mirovnom rešenju između delegacija SAD i Irana, koji su održani u subotu u Islamabadu, nije postignut sporazum, a u toku su posrednički napori Pakistana i drugih zemalja da se organizuje nastavak razgovora.

Mornarica SAD je juče, po naređenju američkog predsednika Donalda Trampa, blokirala Ormuski moreuz za sve brodove koji dolaze iz iranskih luka, ili idu prema njima, kao odgovor na to što je Iran u martu blokirao isti morski prolaz za brodove iz "neprijateljskih" zemalja.

