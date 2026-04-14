MASOVNA HAPŠENJA NAKON ESKALACIJE NASILJA: Protesti u NJujorku protiv prodaje oružja Izraelu (FOTO)

OKO 90 ljudi privedeno je na protestu protiv prodaje oružja Izraelu, koji je održan u ponedeljak u Njujorku, na Menhetnu, kao podrška naporima nezavisnog senatora iz Vermonta, Bernija Sandersa, da zaustavi isporuku američkog oružja Izraelu, saopštila je njujorška policija.

Foto: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Među privedenima je i bivša analitičarka vojne obaveštajne službe, Čelsi Mening, koja je otkrila poverljive dokumente Vikiliksu, piše Njujork tajms.

Oko 200 učesnika protesta pokušalo je da uđe u predvorje nebodera u kojem se nalaze kancelarije lidera demokratske manjine u Senatu, Čaka Šumera, i senatorke Kirsten Gilibrand. Kada ih je obezbeđenje izbacilo, seli su ispred ulaza u zgradu i skinuli jakne pokazujući majice sa natpisima "Finansirajte ljude, a ne bombe" i "Nema rata, nema ICE-a, slobodna Palestina".

Demonstranti su, takođe, zahtevali kraj američko-izraelskog rata u Iranu. Nakon što su učesnici protesta počeli da pevaju "Neka živi Gaza, neka živi Iran, neka živi Liban", počela je da ih hapsi antiteroristička policijska jedinica.

Sanders je pre početka protesta na društvenim mrežama napisao da će izdejstvovati "glasanje o zakonu kojim bi se blokirala prodaja bombi i buldožera izraelskoj vojsci u vrednosti od skoro pola milijarde dolara". Sanders je predstavio zakon kojim se blokira prodaja Izraelu bombi za 152 miliona dolara, kao i buldožera vrednih 295 miliona dolara.

Administracija američkog predsednika, Donalda Trampa, je navela da će buldožeri poboljšati "sposobnost izraelskih kopnenih snaga da brane izraelske granice, vitalnu infrastrukturu i naseljene centre", a da će bombe ojačati izraelsku odbranu domovine i da će "služiti kao sredstvo odvraćanja od regionalnih pretnji".

(Tanjug)

