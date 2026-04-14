TRESLA SE AMERIKA: Predmeti padali sa polica, snažno je ljuljalo
AMERIČKU državu Nevadu danas je pogodio zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od deset kilometara i udaljen 72 kilometra od grada Rina.
Američki kanal ABC10 preneo je da nema izveštaja o materijalnoj šteti i povređenima i dodaje da su građani prijavili da su, usled potresa, predmeti padali sa polica.
Kako je navedeno, nakon glavnog zemljotresa usledilo je više naknadnih slabijih potresa.
