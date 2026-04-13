PRETNJE BIJENALU BEZ RUSA: Brisel u klinču sa italijanskim Festivalom, traže da se ne dozvoli RF da učestvuje u suprotnom smanjuju finansije

EVROPSKA komisija je dala 10. aprila rok od 30 dana predsedniku Bijenala Pjetranđelu Butafuoku da napravi korak unazad i ne dozvoli Rusima da učestvuju na Paviljonu u Veneciji. Ako ne ispoštuju ultimatum, Fond za Bijenale u iznosu od dve milijarde evra biće smanjen do 2028. godine. Iz Bijenala, koji počinje 9. maja, poručuju da je „jasno da nisu prekršili bilo kakvu normu“.

Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP / Profimedia, Iks printskrin/@jembobineuse

Evropski bojkot Rusima na Bijenalu u Veneciji dešava se dok istovremeno Španija i Francuska povećavaju kupovinu gasa od Vladimira Putina, sa profitom koji prelazi sedam milijardi evra, ali su spremni da krešu finanisiranje Bijenalu. I dok naftna kriza preti da uništi ekonomju Unije, Brisel nije našao ništa drugo da uradi, nego da objavi rat umetničkoj izložbi koju vodi pedsednik Butafuoko.

Predsednik Bijenala je optužen da nije sprečio otvaranje ruskog Paviljona i zbog tog teškog prekršaja, ako ne povuče potez unatrag, EU preti takvom kaznom. I to je zvanična poruka ispisana u pismu, uprkos dokazima i dokumentaciji iz Bijenala koja je razmenjena sa Moskvom pre odluke o otvaranju ruskog Paviljona, u kojoj se decidirano kaže da su tim činom prekršene sankcije uvedene Moskvi na početku rata sa Ukrajinom.

Postoji značajan rizik, pišu evropske birokarate, da Kremlj može da iskoristi prisustvo na Bijenalu „kako bi prikazao sliku legitimiteta i međunarodnog prihvatanja Rusije“. U Evropi se još uvek nekom čini da tako nešto interesuje Putina, stoji u komentaru dnevnog lista „La Verita“.

U tom evropskom cinizmu neko priča o kršenju sankcija i veoma je zabrinut zbog umetničkog prikazivanja, a neko uvozi ogromne količine gasa podržavajući sankcije protiv Moskve, a zna se da nijedna zemlja EU ne bi smela da uvozi ruski gas. Na spisku uvoznika su Francuska, Španija, Belgija i Holandija. U 2025. godini Rusija je bila za Evropu drugi dobavljač prirodnog tečnog gasa, posle SAD, sa količinom od 15 miliona tona, odnosno 16 posto od ukupnih evropskih potreba. Francuska je kupila 41 posto svojih potreba, Belgija 28, Španija 20 i Holandija devet, dok je Španija u martu ove gdine povećala u martu ove godine za 123 odsto uvoz gasa iz Rusije u odnosu na prethodnu godinu.