NOVI RAKETNI SISTEM: „Kalašnjikov“ počeo sa testiranjima sistema za zaštitu od dronova (VIDEO)

KONCERN „Kalašnjikov“ započeo je ispitivanja visokoautomatizovanog raketnog sistema za teritorijalnu protivvazdušnu odbranu „krona“, saopštila je kompanija na svom Telegram kanalu.

Foto: Printskrin YouTube/TVOJSKA-ARMY

Sistem protivvazdušne odbrane „krona“ predviđen je za zaštitu od vazdušnih napada na važne vladine objekte, kao i gradsku infrastrukturu i kritične objekte, specijalne terete u skladištima i objekte strateških komunikacija.

Osnovni ciljevi sistema su neprijateljske bespilotne letelice.

U koncernu su uvereni da će sistem „krona“ biti izuzetno efikasan i tražen u zoni Specijalne vojne operacije.

sputnikportal.rs

