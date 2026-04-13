NOVI RAKETNI SISTEM: „Kalašnjikov“ počeo sa testiranjima sistema za zaštitu od dronova (VIDEO)
KONCERN „Kalašnjikov“ započeo je ispitivanja visokoautomatizovanog raketnog sistema za teritorijalnu protivvazdušnu odbranu „krona“, saopštila je kompanija na svom Telegram kanalu.
Sistem protivvazdušne odbrane „krona“ predviđen je za zaštitu od vazdušnih napada na važne vladine objekte, kao i gradsku infrastrukturu i kritične objekte, specijalne terete u skladištima i objekte strateških komunikacija.
Osnovni ciljevi sistema su neprijateljske bespilotne letelice.
U koncernu su uvereni da će sistem „krona“ biti izuzetno efikasan i tražen u zoni Specijalne vojne operacije.
sputnikportal.rs
Preporučujemo
IZVEŠTAJ SA FRONTA: Objavljeno koliko je puta Kijev prekršio primirje
13. 04. 2026. u 17:53
VAŠINGTON RAZMATRA TRI SCENARIJA ZA IRAN: Od smene vlasti do eskalacije u Ormuskom moreuzu
13. 04. 2026. u 15:39
GENERALNI DIREKTOR KOMPANIJE ENI: Suspendujte EU zabrane na uvoz ruskog gasa
12. 04. 2026. u 22:22
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
