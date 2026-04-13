KINA PORUČUJE: Primirje SAD i Irana je krhko, prioritet sprečiti obnavljanje sukoba

KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji ocenio je danas, u telefonskom razgovoru sa pakistanskim kolegom Mohamedom Išakom Darom da je trenutno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "veoma krhko", i da je prioritet sprečiti obnavljanje neprijateljstava i "očuvati teško stečeni zamah primirja".

Vang Ji je pozvao međunarodnu zajednicu da se "nedvosmisleno suprotstavi svim akcijama koje potkopavaju primirje ili eskaliraju sukoba", navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova koje prenosi Rojters.

On je kazao da bi Kina bila zadovoljna da vidi kako Pakistan igra veću ulogu u posredovanju za rešavanje sukoba, kao i da je Peking spreman da pruži svoj doprinos.

Tanjug

