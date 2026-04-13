KINA PORUČUJE: Primirje SAD i Irana je krhko, prioritet sprečiti obnavljanje sukoba

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 18:22

KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji ocenio je danas, u telefonskom razgovoru sa pakistanskim kolegom Mohamedom Išakom Darom da je trenutno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "veoma krhko", i da je prioritet sprečiti obnavljanje neprijateljstava i "očuvati teško stečeni zamah primirja".

КИНА ПОРУЧУЈЕ: Примирје САД и Ирана је крхко, приоритет спречити обнављање сукоба

Vang Ji je pozvao međunarodnu zajednicu da se "nedvosmisleno suprotstavi svim akcijama koje potkopavaju primirje ili eskaliraju sukoba", navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova koje prenosi Rojters.

On je kazao da bi Kina bila zadovoljna da vidi kako Pakistan igra veću ulogu u posredovanju za rešavanje sukoba, kao i da je Peking spreman da pruži svoj doprinos.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

