KINA PORUČUJE: Primirje SAD i Irana je krhko, prioritet sprečiti obnavljanje sukoba
KINESKI ministar spoljnih poslova Vang Ji ocenio je danas, u telefonskom razgovoru sa pakistanskim kolegom Mohamedom Išakom Darom da je trenutno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "veoma krhko", i da je prioritet sprečiti obnavljanje neprijateljstava i "očuvati teško stečeni zamah primirja".
Vang Ji je pozvao međunarodnu zajednicu da se "nedvosmisleno suprotstavi svim akcijama koje potkopavaju primirje ili eskaliraju sukoba", navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova koje prenosi Rojters.
On je kazao da bi Kina bila zadovoljna da vidi kako Pakistan igra veću ulogu u posredovanju za rešavanje sukoba, kao i da je Peking spreman da pruži svoj doprinos.
Tanjug
Preporučujemo
NE PREKIDAJ NEPRIJATELjA KADA GREŠI: Kina će izaći kao pobednik rata na Bliskom istoku
04. 04. 2026. u 21:33
ORMUSKI MOREUZ NA IVICI EKSPLOZIJE: Desetine brodova nagomilano, SAD kreću u blokadu
13. 04. 2026. u 17:18
EKSPERTI O AMERIČKOJ BLOKADI: Evo kako bi mogla da izgleda
13. 04. 2026. u 17:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
