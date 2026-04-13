"NE PODRŽAVAMO BLOKADU" Makron i Starmer okrenuli leđa Trampu: Bez obzira na pritisak, nećemo biti uvučeni u rat

LIDERI Francuske i Velike Britanije, Emanuel Makron i Kir Starmer saopštili su danas da se neće mešati u plan američkog predsednika Donalda Trampa da blokira Ormuski moreuz.

Francuski predsednik Emanuel Makron je u objavi na platformi X rekao da će ta zemlja organizovati konferenciju sa Velikom Britanijom i drugim zemljama, kako bi stvorila multinacionalnu misiju za obnavljanje plovidbe u moreuzu, prenosi Rojters.

- Ova strogo odbrambena misija, odvojena od zaraćenih strana, biće raspoređena čim situacija dozvoli - rekao je Makron.

Prema rečima visokog evropskog zvaničnika, Velika Britanija radi na načinima za smanjenje premija osiguranja za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, nakon što borbe prestanu.

- Ne podržavamo blokadu. Moja odluka je bila veoma jasna, da bez obzira na pritisak, a bilo je značajnog pritiska, nećemo biti uvučeni u rat - rekao je britanski premijer Kir Starmer za Bi-bi-si.

Tramp je ranije danas najavio da će američka vojska sarađivati sa drugim zemljama kako bi od danas blokirala sav pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, što se odnosi samo na brodove koji idu ka ili iz iranskih luka.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da će se blokada, koja će početi u 16.00 sati po srednjeevropskom vremenu, odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Persijskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

Iranske snage blokirale su Ormuski moreuz ubrzo nakon početka rata, 28. februara, od kada su zabranile saobraćaj za većinu brodova koji koriste plovni put kojim se prevozi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

(Tanjug)

