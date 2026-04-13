TRAMP SE ODREKAO ORBANA PREKO NOĆI: Predsednik šokirao novinare potezom, snimak zapalio mreže (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbio je da komentariše izborni poraz Viktora Orbana, ignorišući pitanja novinara i napustivši konferenciju bez odgovora.

Na pokušaje novinara da ga pitaju o ishodu izbora u Mađarskoj, Tramp je kratko rekao: "Hvala lepo!", potom se okrenuo i udaljio.

Na drugom snimku vidi se kako Tramp prelazi preko travnjaka Bele kuće, a iako mu novinar dovikuje pitanje o Orbanu, američki predsednik samo je mahnuo i ćutke prošao pored okupljenih medija.

Njegova reakcija usledila je samo nekoliko sati nakon što je pred izbore javno izrazio snažnu podršku Orbanu, poručivši da ga podržava "punom ekonomskom snagom" Sjedinjenih Američkih Država.

Trampovo izbegavanje odgovora dodatno je privuklo pažnju javnosti, imajući u vidu njegovu raniju otvorenu podršku mađarskom premijeru tokom izborne kampanje.

