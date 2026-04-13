Svet

TRAMP SE ODREKAO ORBANA PREKO NOĆI: Predsednik šokirao novinare potezom, snimak zapalio mreže (VIDEO)

В.Н.

13. 04. 2026. u 14:54

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbio je da komentariše izborni poraz Viktora Orbana, ignorišući pitanja novinara i napustivši konferenciju bez odgovora.

ТРАМП СЕ ОДРЕКАО ОРБАНА ПРЕКО НОЋИ: Председник шокирао новинаре потезом, снимак запалио мреже (ВИДЕО)

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

Na pokušaje novinara da ga pitaju o ishodu izbora u Mađarskoj, Tramp je kratko rekao: "Hvala lepo!", potom se okrenuo i udaljio.

Na drugom snimku vidi se kako Tramp prelazi preko travnjaka Bele kuće, a iako mu novinar dovikuje pitanje o Orbanu, američki predsednik samo je mahnuo i ćutke prošao pored okupljenih medija.

Njegova reakcija usledila je samo nekoliko sati nakon što je pred izbore javno izrazio snažnu podršku Orbanu, poručivši da ga podržava "punom ekonomskom snagom" Sjedinjenih Američkih Država.

Trampovo izbegavanje odgovora dodatno je privuklo pažnju javnosti, imajući u vidu njegovu raniju otvorenu podršku mađarskom premijeru tokom izborne kampanje.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa