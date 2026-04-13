PUTIN SA PREDSEDNIKOM INDONEZIJE U KREMLJU: Trgovina i geopolitička situacija u svetu glavne teme (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o razvoju trgovine sa indonežanskim predsednikom Prabovom Subijantom u Kremlju i izložio perspektivne oblasti saradnje između dve zemlje.

Tanjug/AP/Alexander Kazakov

„To uključuje energetiku, svemir, poljoprivredu, industrijsku saradnju i farmaceutsku industriju“, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, trgovinska razmena dve zemlje porasla je prošle godine za 12, 5 odsto.

Ruski lider je istakao posebnu prirodu odnosa između dve zemlje.

„Moskva i Džakarta će moći da pronađu rešenje za održavanje stabilne trgovine“, dodao je Putin.

Subijanto je, sa svoje strane, zahvalio svom ruskom kolegi na brzom pristupanju zemlje BRIKS-u.

Takođe je zahvalio ruskom kolegi i na ličnoj podršci pitanjima važnim za Indoneziju.

„Jedan od ciljeva moje današnje posete jeste da se konsultujem sa vama o trenutnoj geopolitičkoj situaciji. Vidimo neosporni pozitivan doprinos Rusije savremenim geopolitičkim dešavanjima i procesima koji su trenutno opterećeni neizvesnošću“, rekao je on.

Indonežanski predsednik je takođe rekao da je već razgovarao u Moskvi sa predstavnicima vladinih agencija i ruskih kompanija. Štaviše, Subijanto je izrazio spremnost da ubrza rad na finansijskim transakcijama sa Rusijom.

Nakon pregovora u formatu dve delegacije, Putin i Subianto nastaviće razgovor tokom radnog ručka.

Mediji su izvestili da je događaj organizovan prilično brzo, nije bio planiran mesecima ranije.

Prethodni sastanak predsednika održan je u decembru. Putin je tada konstatovao dobar napredak trgovinsko-ekonomskih veza i perspektive u energetskom sektoru, uključujući proizvodnju nuklearne energije. Potvrdio je spremnost za saradnju u ovoj oblasti ako Džakarta bude u mogućnosti da angažuje ruske stručnjake.

(Sputnjik)