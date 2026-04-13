JEDVA DOČEKALI DA VIDE LEĐA ORBANU: Soroš, Klinton i Hrvati oduševljeni pobedom Mađara, reakcije se samo nižu

TRIJUMF opozicionog kandidata Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj odjeknuo je snažno na globalnoj političkoj sceni, izazivajući talas reakcija.

Foto: AP Photo/Denes Erdos

Reakcije variraju od otvorene podrške zapadnih zvaničnika i krugova povezanih sa porodicom Soroš, do upozoravajućih poruka američkog biznismena Ilona Maska da bi zaokret u politici Budimpešte mogao doneti ozbiljne i dugoročne posledice.

Pobedu Mađara pozdravio je Aleksandar Soroš, sin Džordža Soroša, koji je ocenio da su izbori označili prekretnicu u političkom životu zemlje.

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺 — Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026

- Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja - napisao je Soroš.

Podsećanja radi, Džordž Soroš i njegova međunarodna mreža godinama su u oštrom sukobu sa vladom Viktora Orbana, čija je politika bila usmerena na ograničenje uticaja stranih fondacija i nevladinih organizacija.

Snažnu podršku izbornom rezultatu uputila je i bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton, koja je ocenila da je reč o širem političkom preokretu.

- Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cene demokratiju širom sveta. Čestitam Tisi, novom lideru Peteru Mađaru i svim Mađarima svuda - poručila je Klintonova.

The end of Viktor Orbán’s autocratic regime is a victory not just for Hungary, but for people who value democracy around the world.



Congratulations to Tisza, to incoming leader Péter Magyar, and to Hungarians everywhere. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 12, 2026

Čestitke su stigle i iz regiona.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je telefonom razgovarao sa Mađarom i uputio mu podršku nakon ubedljivog izbornog rezultata.

On je dodao da očekuje nastavak i unapređenje saradnje između Hrvatske i Mađarske.

Upravo sam se telefonski čuo s @magyarpeterMP te njemu i TISZA-i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu.



— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 12, 2026

- Upravo sam razgovarao telefonom sa Peterom Mađarom i čestitao njemu i Tisi na ubedljivoj pobedi na mađarskim izborima. Sa jasnim mandatom mađarskih birača, poželeo sam mu brzo i uspešno formiranje nove vlade i mnogo uspeha u radu - naveo je Plenković.

- Radujem se daljem jačanju saradnje između Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnom, tako i na evropskom nivou. Naš cilj je poboljšanje političkog dijaloga, produbljivanje ekonomske i energetske saradnje i rešavanje otvorenih pitanja u dobrosusedskoj atmosferi - poručio je hrvatski premijer, uz ocenu da će se nastaviti saradnja HDZ-a i Tise u okviru Evropske narodne stranke.

U isto vreme, izborni rezultat izazvao je i oštre reakcije sa druge strane.

Američki preduzetnik Ilon Mask upozorio je da je Mađarska „pala pod kontrolu Soroša“ nakon poraza Viktora Orbana.

- Soroš organizacija je preuzela Mađarsku - naveo je Mask, dodajući da će „ljudi to kasnije žaliti“.

*Soros Organization has taken over Hungary — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026

Pobeda Petera Mađara, uz poraz dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana, tako je otvorila novu fazu u političkom životu Mađarske, ali i produbila podele u međunarodnoj javnosti oko tumačenja značaja izbornog ishoda, prenosi Alo!

BONUS VIDEO