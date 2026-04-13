„NEUMESNO I ODVRATNO“: Posle Trampovih kritika pape Lava, oglasili se italijanski političari

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pokrenuo je frontalni napad na papu Lava XIV. On je na svojoj Truth Social mreži optužio poglavara Rimokatoličke crkve da je „slab“ u spoljnoj politici, da „šteti Katoličkoj crkvi“ i da je u Vatikanu samo zbog njegove pobede u Beloj kući.

Politički svet Italije se masovno svrstava na papinu stranu, smatrajući takvu izjavu američkog predsednika kao „nepodnošljivu“, „neprimerenu“ i „odvratnu“.

- Osim činjenica da je on duhovni vodič milijardu katolika, ako postoji osoba koja se posvetila miru i rešavanju sukoba to je on. Napadati ga ne deluje kao inteligentna, ili korisna stvar - izjavio je lider Lige Mateo Salvini.

- Svojim napadima i pretnjama Tramp pokazuje karakterističnu aroganciju, koja je prešla sve tačke tolerancije. Vređanje pape zbog njegovog snažnog poziva na mir, dijalog i ljudsko dostojanstvo je veoma ozbiljan čin, koji u potpunosti otkriva kulturu ugnjetavanja onih koji ne tolerišu slobodne glasove. Stoga u ime zajednice Demokratske partije izražavam punu solidarnost sa papom Lavom - rekla je sektretar partije Eli Šlajn.

Papa je odgovorio novinarima na putu u Alžir:

- Ne plašim se Trampa, govorim o Jevađelju, nastaviću da vapim protiv rata, nemam nameru da ulazim u debatu sa njim.

Napad koji je američki predsednik pokrenuo protiv pape je kulminacija pogoršanja odnosa koje je počelo prvih dana 2026. godine.