Svet

„NEUMESNO I ODVRATNO“: Posle Trampovih kritika pape Lava, oglasili se italijanski političari

Milica Ostojić

13. 04. 2026. u 13:09

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pokrenuo je frontalni napad na papu Lava XIV. On je na svojoj Truth Social mreži optužio poglavara Rimokatoličke crkve da je „slab“ u spoljnoj politici, da „šteti Katoličkoj crkvi“ i da je u Vatikanu samo zbog njegove pobede u Beloj kući.

Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Politički svet Italije se masovno svrstava na papinu stranu, smatrajući takvu izjavu američkog predsednika kao „nepodnošljivu“, „neprimerenu“ i „odvratnu“.

- Osim činjenica da je on duhovni vodič milijardu katolika, ako postoji osoba koja se posvetila miru i rešavanju sukoba to je on. Napadati ga ne deluje kao inteligentna, ili korisna stvar - izjavio je lider Lige Mateo Salvini.

- Svojim napadima i pretnjama Tramp pokazuje karakterističnu aroganciju, koja je prešla sve tačke tolerancije. Vređanje pape zbog njegovog snažnog poziva na mir, dijalog i ljudsko dostojanstvo je veoma ozbiljan čin, koji u potpunosti otkriva kulturu ugnjetavanja onih koji ne tolerišu slobodne glasove. Stoga u ime zajednice Demokratske partije izražavam punu solidarnost sa papom Lavom - rekla je sektretar partije Eli Šlajn.

Papa je odgovorio novinarima na putu u Alžir:

- Ne plašim se Trampa, govorim o Jevađelju, nastaviću da vapim protiv rata, nemam nameru da ulazim u debatu sa njim.

Napad koji je američki predsednik pokrenuo protiv pape je kulminacija pogoršanja odnosa koje je počelo prvih dana 2026. godine.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

