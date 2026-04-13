„NEUMESNO I ODVRATNO“: Posle Trampovih kritika pape Lava, oglasili se italijanski političari
AMERIČKI predsednik Donald Tramp pokrenuo je frontalni napad na papu Lava XIV. On je na svojoj Truth Social mreži optužio poglavara Rimokatoličke crkve da je „slab“ u spoljnoj politici, da „šteti Katoličkoj crkvi“ i da je u Vatikanu samo zbog njegove pobede u Beloj kući.
Politički svet Italije se masovno svrstava na papinu stranu, smatrajući takvu izjavu američkog predsednika kao „nepodnošljivu“, „neprimerenu“ i „odvratnu“.
- Osim činjenica da je on duhovni vodič milijardu katolika, ako postoji osoba koja se posvetila miru i rešavanju sukoba to je on. Napadati ga ne deluje kao inteligentna, ili korisna stvar - izjavio je lider Lige Mateo Salvini.
- Svojim napadima i pretnjama Tramp pokazuje karakterističnu aroganciju, koja je prešla sve tačke tolerancije. Vređanje pape zbog njegovog snažnog poziva na mir, dijalog i ljudsko dostojanstvo je veoma ozbiljan čin, koji u potpunosti otkriva kulturu ugnjetavanja onih koji ne tolerišu slobodne glasove. Stoga u ime zajednice Demokratske partije izražavam punu solidarnost sa papom Lavom - rekla je sektretar partije Eli Šlajn.
Papa je odgovorio novinarima na putu u Alžir:
- Ne plašim se Trampa, govorim o Jevađelju, nastaviću da vapim protiv rata, nemam nameru da ulazim u debatu sa njim.
Napad koji je američki predsednik pokrenuo protiv pape je kulminacija pogoršanja odnosa koje je počelo prvih dana 2026. godine.
Preporučujemo
"U Beloj kući biti kopile - nije uvreda"
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
