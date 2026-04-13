Svet

STIGLO HITNO UPOZORENJE MOSKVE: Svetu preti velika prehrambena kriza zbog sukoba na Bliskom istoku

В.Н.

13. 04. 2026. u 10:58

U USLOVIMA odvjanja sukoba na Bliskom istoku, pokušaji spoljnih sila da veštački potkopaju prehrambenu bezbednost Rusije ne mogu se isključiti, navodi se u komentaru zamenika sekretara Saveta bezbednosti Ruske Federacije Aleksandra Maslenjikova, koji je objavila pres služba Saveta bezbednosti.

СТИГЛО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ МОСКВЕ: Свету прети велика прехрамбена криза због сукоба на Блиском истоку

Foto: Fatemeh Bahrami/AFP/Profimedia, Li Rui/Xinhua News/Profimedia, Foxpictures/Depositphotos

„Sukob oko Irana predstavlja rizike za bezbednost snabdevanja hranom u Rusiji, ali takođe nudi mogućnosti za poljoprivredne proizvođače“, ističe se u saopštenju.

Zbog događaja na Bliskom istoku, evropski poljoprivrednici su primorani da pređu na đubriva iz Severne Afrike, Severne Amerike i Rusije, naglašava Maslenjikov.

„U trenutnoj situaciji, Rusija je u snažnoj poziciji da poveća isporuku hrane zemljama Bliskog istoka, kao i Aziji, Africi i Latinskoj Americi“, istakao je on.

Ako se sukob na Bliskom istoku nastavi do leta, moguć je najveći skok globalne inflacije hrane u poslednjih nekoliko godina, ističe se u saopštenju.

Nastavak krize na Bliskom istoku mogao bi dovesti do povećanja broja gladnih ljudi širom sveta za 45 miliona na rekordnih 673 miliona, zaključuje Maslenjikov.

(Sputnjik)

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

