STIGLO HITNO UPOZORENJE MOSKVE: Svetu preti velika prehrambena kriza zbog sukoba na Bliskom istoku
U USLOVIMA odvjanja sukoba na Bliskom istoku, pokušaji spoljnih sila da veštački potkopaju prehrambenu bezbednost Rusije ne mogu se isključiti, navodi se u komentaru zamenika sekretara Saveta bezbednosti Ruske Federacije Aleksandra Maslenjikova, koji je objavila pres služba Saveta bezbednosti.
„Sukob oko Irana predstavlja rizike za bezbednost snabdevanja hranom u Rusiji, ali takođe nudi mogućnosti za poljoprivredne proizvođače“, ističe se u saopštenju.
„U trenutnoj situaciji, Rusija je u snažnoj poziciji da poveća isporuku hrane zemljama Bliskog istoka, kao i Aziji, Africi i Latinskoj Americi“, istakao je on.
Ako se sukob na Bliskom istoku nastavi do leta, moguć je najveći skok globalne inflacije hrane u poslednjih nekoliko godina, ističe se u saopštenju.
Nastavak krize na Bliskom istoku mogao bi dovesti do povećanja broja gladnih ljudi širom sveta za 45 miliona na rekordnih 673 miliona, zaključuje Maslenjikov.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Komentari (0)