UKRAJINCI NEZADOVOLJNI "USKRŠNJIM PRIMIRJEM": Za 24 sata na frontu je bilo 107 sukoba, izvršeno više od haljadu raketnih udara
Tokom proteklih 24 sata na frontu je bilo 107 sukoba, a tokom celog "uskršnjeg primirja" ruske snage su 10.721 put prekršili primirje, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine.
"Generalno, tokom proglašenog primirja, nije bilo raketnih, vazdušnih udara, niti udara kamikaza dronova (kao što su `šahed/gerber`), ali je istovremeno neprijatelj izvršio 1.567 artiljerijskih napada na položaje naših trupa; sproveo je 119 jurišnih operacija; i naneo 9.035 udara kamikaza dronovima (od čega: 2.205 tipova `italmas`, `lanset` i `molnija`; 6.830 FPV dronovima)."
Ukupno je zabeleženo 10.721 kršenje od strane neprijatelja od proglašenja prekida vatre, navodi Generalštab.
(Ukrajinska pravda)
Preporučujemo
Komentari (0)