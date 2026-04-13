UKRAJINCI NEZADOVOLJNI "USKRŠNJIM PRIMIRJEM": Za 24 sata na frontu je bilo 107 sukoba, izvršeno više od haljadu raketnih udara

В.Н.

13. 04. 2026. u 08:13

Tokom proteklih 24 sata na frontu je bilo 107 sukoba, a tokom celog "uskršnjeg primirja" ruske snage su 10.721 put prekršili primirje, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

"Generalno, tokom proglašenog primirja, nije bilo raketnih, vazdušnih udara, niti udara kamikaza dronova (kao što su `šahed/gerber`), ali je istovremeno neprijatelj izvršio 1.567 artiljerijskih napada na položaje naših trupa; sproveo je 119 jurišnih operacija; i naneo 9.035 udara kamikaza dronovima (od čega: 2.205 tipova `italmas`, `lanset` i `molnija`; 6.830 FPV dronovima)."

Ukupno je zabeleženo 10.721 kršenje od strane neprijatelja od proglašenja prekida vatre, navodi Generalštab.

(Ukrajinska pravda)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

