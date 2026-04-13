DRUŠTVENE MREŽE IM POSTALE CRKVE?! Lice i naličje Evropljana - Sve više njih napušta veru i bira "alternativu"

DEMOGRAFSKA slika Evrope skrojila je drugačiju populaciju vernika. Hrišćana je manje, sve je više ateista, a islamska religija dobila je nezapamćen zamah na tlu Starog kontinenta.

Autor karikature: Tošo Borković

Kao posledica bujanja interneta, pojavila se takozvana fast-fud religija. Digitalna duhovnost, preplavila je mreže, aplikacije za meditaciju i onlajn zajednice postale su nove "parohije", a vernici savremenog doba traže duhovno vođstvo na podkastima jutjubera koji religiju "dosoljavaju" psihologijom, filozofijom, misticizmom...

Umesto duboke teologije, moderne potrebe vernika, upozoravaju oni kojima i crkva predstavlja deo vaspitanja, zadovoljavaju društvene mreže, nudeći verovanje da se mislima privlači uspeh i "anđeoski brojevi" koji garantuju sreću. Instant-duhovnost, konzumira se između dva zabavna videa, pružajući ljudima brz, ali lažan osećaj kontrole nad sopstvenim životom.

Savremeni Evropljani, umesto organizovanih religija, preferiraju individualnu potragu za Bogom. To, ukazuju sociolozi, menja način trošenja vremena i novca na zadovoljavanje religioznih potreba:

Istok i zapad RAZLIKA između istoka i zapada Evrope je drastična. Dok je na zapadu lični izbor, na istoku je vera nacionalni identitet. U zemljama poput Srbije, Grčke, Rumunije i Gruzije, biti pravoslavac često se izjednačava sa nacionalnim osećanjem i označava pripadnost naciji. Zato je tu broj vernika stabilniji, iako odlasci na liturgije, to nužno ne odražavaju. Izuzetak je Češka koja je, iako na istoku, najateističnija zemlja Evrope.

- Društvene mreže, glavni su katalizator za prelazak sa tradicije na nove oblike duhovnosti. Tradicionalne crkve u Evropi se prazne, nastanjuju ih muzeji, kafići i koncert-majstori, što ne znači da je traganje za smislom prestalo. Fenomen koji se naziva "duhovno bez religije", postaje dominantan oblik verovanja.

Umesto molitve u crkvi, sve više Evropljana praktikuje meditaciju i jogu kao alat za mentalno zdravlje i unutrašnji mir. Društvene mreže, donele su astrologiji ogromnu popularnost. Čitanje taro-karata, moć kristala i horoskop zamenili su religijski moralni kompas u donošenju životnih odluka.

U severnoj i zapadnoj Evropi, naročito Skandinaviji i Britaniji, raste interesovanje za moderno veštičarenje, savremeni druidizam, utemeljen na poštovanju prirode, predaka i drevnih keltskih tradicija i ekološku duhovnost. Fokus je na povezanosti sa prirodom, smeni godišnjih doba i takozvanom ženskom principu, što je direktna reakcija na strogu patrijarhalnu strukturu hrišćanstva koju savremeni čovek mahom smatra prevaziđenom.

Prognoze do 2050. PREDVIĐANjA kažu da će do 2050. godine, hrišćani, koji su 2010, činili 75 procenata evropskog stanovništva, pasti na 65 odsto. Zbog migracija i mlađe populacije, udeo muslimana u Evropi mogao bi da poraste sa sadašnjih šest na 14 procenata.

Uvećanje broja muslimana, posledica je bele kuge među evropskim starosedeocima i talasa imigracija sa drugih kontinenata. Trendovi nisu novi, ali su dobili ubrzanje. Istovremeno, u pojedinim zemljama poput Austrije i Francuske beleži se novi talas krštavanja, koji je u zemlji Gala, samo za deceniju, dostigao neverovatnih 160 procenata!

Naglo uvećanje potrebe da se bude kršten, primećuje se kod odraslih i adolescenata, a neki analitičari vide ga kao tihu renesansu hrišćanstva:

- Evropske države su, uprkos tim iskakanjima, većinom post-hrišćanska društva, jer su tradicionalne verske institucije izgubile uticaj na život i politiku. Samo lane, Stari kontinent ostao je bez oko 474.000 katolika. Iako je hrišćanstvo najbrojnije, njegov udeo na globalnom nivou opada, a u Evropi je to najizraženije. Broj sveštenika kruni se čak brže nego broj vernika u nekim delovima kontinenta, što dovodi do nestašice kadrova u crkvama.

Procenjuje se da je svaki peti odrasli stanovnik u 36 analiziranih zemalja, napustio veru u kojoj je odrastao. Pad je najvidljiviji u Zapadnoj i Severnoj Evropi, Skandinaviji, Nemačkoj i Francuskoj, gde hrišćanska većina gotovo da više ne postoji. Religioznost je stabilnija, ili sporije opada u centralnoj i istočnoj Evropi, a posebno na jugu i u pravoslavnom svetu.