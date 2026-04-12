Svet

PEZEŠKIJAN OPTUŽIO SAD: Iran spreman na sporazum, glavna prepreka dupli standardi SAD

Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 20:33

IRAN je spreman da postigne sporazum o prekidu rata sa Sjedinenim Američkim Državama, ali glavna prepreka tome i dalje su "dupli standardi" i "hegemonski pristup" američke strane, izajvio je danas predsednik Irana Masud Pezeškijan.

Foto: Dirgantara / Alamy / Profimedia

-Iran je u potpunosti spreman da postigne uravnotežen i pravedan sporazum koji bi omogućio trajni mir i bezbednot u regionu, rekao je Pezeškijan tokom telefonskog razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, javlja iranska državna televizija IRIB.

On je dodao da "crvenu liniju" za Iran u pregovorima predstavljaju interesi irankog naroda i nacionalni interesi, istakavši da bi bilo moguće postići sporazum u slučaju da SAD poštuju okvire međunarodnog prava.

Iz Kremlja je ranije danas saopšteno da su Putin i Pezeškijan razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.

-Putin je naglasio spremnost da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da posreduje u naporima za uspostavljanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku, ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.

U tom cilju, kako se navodi, Rusija će nastaviti aktivne kontakte sa svim partnerima u regionu.

Tokom razgovora, Pezeškijan je izneo ocenu nedavnih pregovora između Irana i SAD održanih u Islamabadu i zahvalio Rusiji na, kako je naveo, principijelnom stavu na međunarodnim forumima i podršci deeskalaciji tenzija.

Takođe je izrazio zahvalnost na humanitarnoj pomoći koju je Rusija pružila iranskom narodu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.

Dvojica lidera razgovarala su i o bilateralnim odnosima i izrazila spremnost za dalje jačanje saradnje Rusije i Irana.

Na kraju razgovora, predsednik Irana uputio je čestitke povodom Uskrsa predsedniku Rusije i pravoslavnim hrišćanima u Rusiji.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Društvo

0 0

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
