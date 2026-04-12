PEZEŠKIJAN OPTUŽIO SAD: Iran spreman na sporazum, glavna prepreka dupli standardi SAD
IRAN je spreman da postigne sporazum o prekidu rata sa Sjedinenim Američkim Državama, ali glavna prepreka tome i dalje su "dupli standardi" i "hegemonski pristup" američke strane, izajvio je danas predsednik Irana Masud Pezeškijan.
-Iran je u potpunosti spreman da postigne uravnotežen i pravedan sporazum koji bi omogućio trajni mir i bezbednot u regionu, rekao je Pezeškijan tokom telefonskog razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, javlja iranska državna televizija IRIB.
On je dodao da "crvenu liniju" za Iran u pregovorima predstavljaju interesi irankog naroda i nacionalni interesi, istakavši da bi bilo moguće postići sporazum u slučaju da SAD poštuju okvire međunarodnog prava.
Iz Kremlja je ranije danas saopšteno da su Putin i Pezeškijan razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.
-Putin je naglasio spremnost da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da posreduje u naporima za uspostavljanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku, ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.
U tom cilju, kako se navodi, Rusija će nastaviti aktivne kontakte sa svim partnerima u regionu.
Tokom razgovora, Pezeškijan je izneo ocenu nedavnih pregovora između Irana i SAD održanih u Islamabadu i zahvalio Rusiji na, kako je naveo, principijelnom stavu na međunarodnim forumima i podršci deeskalaciji tenzija.
Takođe je izrazio zahvalnost na humanitarnoj pomoći koju je Rusija pružila iranskom narodu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.
Dvojica lidera razgovarala su i o bilateralnim odnosima i izrazila spremnost za dalje jačanje saradnje Rusije i Irana.
Na kraju razgovora, predsednik Irana uputio je čestitke povodom Uskrsa predsedniku Rusije i pravoslavnim hrišćanima u Rusiji.
(Tanjug)
