IRGC PORUČIO TRAMPU: Ormuski moreuz pod našom kontrolom, svaki pokušaj prolaska kršenje primirja

MORNARICA Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da je Ormuski moreuz pod kontrolom te organizacije i da će svaki pokušaj prolaska biti smatran kršenjem primirja, na šta će IRGC "snažno odgovoriti".

Foto: Tanjug/AP Photo Vahid Salemi

U saopštenju se navodi da je Ormuski moreuz "pod kontrolom i pametnim upravljanjem" Mornarice IRGC-a, prenosi Rojters.

IRGC je saopštila i da moreuz ostaje otvoren za "bezbedan prolazak" civilnih plovila u skladu sa "specifičnim pravilima".

Ranije danas američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka mornarica blokirati sve brodove koji žele da uđu u Ormuski moreuz, ili iz njega izađu, kao i da će presretati svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio putarinu Iranu.

Tramp je kritikovao Iran zbog naplaćivanja brodovima prolaska kroz moreuz, rekavši da "nećemo dozvoliti da Iran zarađuje prodajom nafte ljudima koje voli, a ne ljudima koje ne voli, ili šta god da je to".

On je rekao i da su SAD rasporedile brodove za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

