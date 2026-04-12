IRGC PORUČIO TRAMPU: Ormuski moreuz pod našom kontrolom, svaki pokušaj prolaska kršenje primirja

Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 20:11

MORNARICA Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da je Ormuski moreuz pod kontrolom te organizacije i da će svaki pokušaj prolaska biti smatran kršenjem primirja, na šta će IRGC "snažno odgovoriti".

Foto: Tanjug/AP Photo Vahid Salemi

U saopštenju se navodi da je Ormuski moreuz "pod kontrolom i pametnim upravljanjem" Mornarice IRGC-a, prenosi Rojters.

IRGC je saopštila i da moreuz ostaje otvoren za "bezbedan prolazak" civilnih plovila u skladu sa "specifičnim pravilima".

Ranije danas američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka mornarica blokirati sve brodove koji žele da uđu u Ormuski moreuz, ili iz njega izađu, kao i da će presretati svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio putarinu Iranu.

Tramp je kritikovao Iran zbog naplaćivanja brodovima prolaska kroz moreuz, rekavši da "nećemo dozvoliti da Iran zarađuje prodajom nafte ljudima koje voli, a ne ljudima koje ne voli, ili šta god da je to".

On je rekao i da su SAD rasporedile brodove za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu.

(Tanjug)

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

