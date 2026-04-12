TRAMP BESAN ZBOG NEUSPELIH PREGOVORA: "Blokiraćemo sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuza"

SJEDINjENE Američke Države će početi blokadu svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

- Počevši od ovog trenutka, američka mornarica će početi proces blokade svih brodova koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Američki predsednik je dodao da je naložio američkoj mornarici da prati i presreće sve brodove koji plate Iranu da prođu kroz moreuz.

- Niko ko plati nezakonitu taksu neće moći bezbedno da prođe (kroz Ormuski moreuz) - istakao je Tramp.

(Sputnjik)