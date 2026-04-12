TRAMP BESAN ZBOG NEUSPELIH PREGOVORA: "Blokiraćemo sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuza"
SJEDINjENE Američke Države će početi blokadu svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
- Počevši od ovog trenutka, američka mornarica će početi proces blokade svih brodova koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.
Američki predsednik je dodao da je naložio američkoj mornarici da prati i presreće sve brodove koji plate Iranu da prođu kroz moreuz.
- Niko ko plati nezakonitu taksu neće moći bezbedno da prođe (kroz Ormuski moreuz) - istakao je Tramp.
(Sputnjik)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
