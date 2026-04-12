Svet

TRAMP BESAN ZBOG NEUSPELIH PREGOVORA: "Blokiraćemo sve brodove koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuza"

K. Despotović

12. 04. 2026. u 15:44

SJEDINjENE Američke Države će početi blokadu svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

ТРАМП БЕСАН ЗБОГ НЕУСПЕЛИХ ПРЕГОВОРА: Блокираћемо све бродове који покушавају да уђу или изађу из Ормуза

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

- Počevši od ovog trenutka, američka mornarica će početi proces blokade svih brodova koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza - napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Američki predsednik je dodao da je naložio američkoj mornarici da prati i presreće sve brodove koji plate Iranu da prođu kroz moreuz.

- Niko ko plati nezakonitu taksu neće moći bezbedno da prođe (kroz Ormuski moreuz) -  istakao je Tramp.

(Sputnjik)

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela